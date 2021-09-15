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Жиго: «Свист с трибун? Я на месте фанатов делал бы то же самое»

15 сентября 2021, 22:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мыслями после поражения своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

Это была сложная игра. Они забили на последней минуте. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать. У «Легии» их было не так много, но они забили.

Теперь нам надо идти шаг за шагом. Следующая игра с ЦСКА, это дерби. Мы знаем всю важность этой игры. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться победы.

Возможно, мы заслуживали сегодня победу больше, но это футбол. В дерби нам обязательно надо побеждать. Мы команда, мы все вместе.

Свист с трибун? Это нормально. Я бы на месте фанатов делал бы то же самое. Мы — «Спартак», должны быть всегда на вершине. Сейчас это не так. Надо тренироваться усерднее и отвечать на поле.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
16 сентября в 10:14
Критика игроков Спартака конечно обоснована,
но те же игроки совсем по-другому играли весной,
когда завоевывали путевку в отбор ЛЧ.
Главная вина лежит на Руе и его тренерском штабе.
Ну, и конечно на Федуне, который пожалел денег
на трансферы для усиления Спартака в год 100-летия клуба.
Кофрие - это не усиление. Позорище!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
16 сентября в 09:31
Переведите команду на базу и заприте там. Карпина на них нет, он запирал. А так ночные заведения забирают силы ослабляют дисциплину.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
16 сентября в 09:17
Сплошной детский лепет, не имеющий ничего общего с реальностью, а реальность такова, что практически шесть сливов в группе намечается, просто бы сказали, да, обгадились, простите нас пожалуйста, а это всё сказки для детей
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 сентября в 08:32
Спартак в глубочайшем кризисе...
"Крепитесь! Кислярский пообещал..."(с)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 сентября в 07:25, ред.
Бессовестные , бесхребетные и к этому Спартаку нет ни какого уважения. Одним словом за........цы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 05:45
Ну хоть здесь голова работает правильно.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 01:38
Без вольно и без цельно шёл вперёд Спартак.
Gahi
Gahi
15 сентября в 23:44, ред.
Очень сложно подобрать слова в оправдания команды Спартак после матча с командой Легией, да, Жиго как один из игроков команды старается мягко говоря оправдываться за результат команды в этом матче. Но болельщики Спартака со своей стороны как могли поддерживали игроков, общеми усилиями они пробивали квоту на этот матч, для того чтобы команда почувствовать единение со всеми теми из большого количества людей кому посчастливилось прийти на стадион в столь ранний час и поболеть за родной клуб. А в итоги получили разочарование от результата команды в которую до сих пор верят и надеятся что команда рано или поздно ответит взаимностью, но к большому сожалению на сегодняшний день всё выглядит не так радостно как хотелось. Но у команды Спартака есть шанс молча с утра до вечера работать над собой и выигрывать оставшиеся матчи чтобы сгладить весь тот негатив в душе болельщика и радовать его своей игрой в каждом матче. Удачи
Mangur
Mangur
15 сентября в 23:40
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    15 сентября в 23:16, ред.
    шаблонное высказывание, это футбол блаблабла
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 сентября в 23:07
    Шевелиться надо,что бы до такого не доводить!!!
    ABir
    ABir
    15 сентября в 22:55
    Выигрывает в футболе тот, не кто создаёт больше моментов, а кто забивает больше и пропускает меньше
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 сентября в 22:54
    Мог сам решить судьбу матча,но не срослось.Видимо,в команде всё-таки нет лидера.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 сентября в 22:44
    Одни слова
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 22:34
    Всё понимаю, но ничем помочь не могу !)
    makkie
    makkie
    15 сентября в 22:30
    Теперь нам надо идти шаг за шагом. Следующая игра с ЦСКА, это дерби. Мы знаем всю важность этой игры. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться победы.
    ______________________________________

    При всём уважении к Жиго, но ни единому слову игроков нет веры!
    Только на словах обещают, а на деле лишь ерундой страдают и дарят положительные эмоции соперникам.
    Сезон пущен коту под хвост, спасибо!
    Cat01
    Cat01
    15 сентября в 22:29
    Свой человек молодец!
    протон
    протон
    15 сентября в 22:29
    пустой звон, вот что я скажу. эти обещания вот где
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 сентября в 22:28
    Жиго отыграл нормально,остальные дно!
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