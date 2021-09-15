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Витория: «„Спартак“ доминировал на поле, у „Легии“ было всего два шанса»

15 сентября 2021, 20:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении в матче с «Легией» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают все.

В начале у нас были скорость, мобильность, потом мы внесли изменения и во втором тайме, вышел Соболев, Бакаев, который способен хорошо подать, и, мне кажется, мы играли лучше. Я понимаю эмоции фанатов, это жизнь есть удачные и неудачные моменты. Благодарю болельщиков за поддержку и понимаю их разочарование. Мы сами сильно разочарованы.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ протон (раскрыть)
16 сентября в 21:06
Заговор, не?
boniel3
boniel3
16 сентября в 16:04
Я был уверен,что Спартак победит Легию легко.И так проиграть на последних секундах надо уметь.Но главное у команды есть игра,и победы придут!
Evilhuman
Evilhuman
16 сентября в 13:10
Доминировали, но легли под Легию
Конь 666
Конь 666
16 сентября в 12:00
Толку в доминировании? Забейте хоть 1
альсато
альсато
16 сентября в 11:06
СКОЛЬКО нужно СПАРТАКУ ЛЕГИОНЕРОВ (на поле), чтобы выиграть (у себя дома) Легию?
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
16 сентября в 09:05
если Спартак народная команда то Руи издевается над всем народом
Валерыч
Валерыч
16 сентября в 07:01, ред.
Зарема была права.
Руй не подходит Спартаку, как тренер.
Пиджак №2. В итоге: старт чемпионата России провален,
старт в еврокубках - провален.
Пора возвращать Карреру.
Хуже точно не будет.
Но он может здорово мотивировать и сплотить команду
и спасти этот сезон.
112910415
112910415
16 сентября в 05:47
хорошо, что доминировали ...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 03:21
Похоже, что у Спартака будет новый тренер...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 03:21
Счёт на табло.
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 02:39
Нормальный тренер должен сам просить отставки.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
15 сентября в 23:56
Недоигроки сливают тренра. Понятно как ясный день. Там такая мышиная возня внутри клуба, что нам никогда правды не узнать.
161регион
161регион
15 сентября в 23:49
Спартак доминировал, но дикласирован.... Уха ха ха
nikoladolgov
nikoladolgov
15 сентября в 22:57, ред.
руя гнать на куй !
Smoke Buddah
Smoke Buddah
15 сентября в 22:50
Кастрати спартаковский Руй)
zim289
zim289
15 сентября в 22:49
Надеюсь ему после матча покажут, как выглядит доминирование
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:40
За доминировал три очка не дают.
311
311
15 сентября в 22:38
Опять Спартак "доминировал" весь матч!)
Александр Апалько
Александр Апалько
15 сентября в 22:38
А вообще рыба гниёт с головы. Так что я думаю меньше всего здесь виноваты тренер и игроки.
1bear
1bear
15 сентября в 22:36
Спартак - лучший...доминировал-доминировал,но не выдоминировал )))))))
...хоть бы извинился кто-нибудь...???
Некакойшенко
Некакойшенко
15 сентября в 22:35, ред.
Замены Руя сломали футбол, а примерно с 75 минуты команда практически встала, а поляки вконец обнаглели. Так что результат закономерен.

Закрыли нам окно в Европу
Не можешь драть не мучай опу...
Александр Апалько
Александр Апалько
15 сентября в 22:35
Не понятны претензии к тренеру. Нужно сначала по воротам научиться попадать
Сп62
Сп62 ответ valdsx (раскрыть)
15 сентября в 22:12
Ломовицкий и как нападающий не очень. Его даже в Арсенале не всегда выпускали в основу. Это очередная ошибка Руя.
протон
протон
15 сентября в 22:05
Витория:Трудно принять результат когда тебя в конце продырявливает Кастрати
valdsx
valdsx
15 сентября в 22:04
Ломовицкий усилил игру,надо было в старте пускать.....
протон
протон ответ galem72 (раскрыть)
15 сентября в 22:04
Руй агент Португалии, его задача в том, чтобы Россия продолжала опускаться в рейтинге УЕФА.
протон
протон
15 сентября в 21:59
Витория: «„Спартак“ доминировал на поле, у „Легии“ было всего два шанса» вот класс и показал Легия. шансы использовал на классе. и показал уровень рпл
Сп62
Сп62 ответ edubokom (раскрыть)
15 сентября в 21:51
Смысл предпоследней фразы не понял. По поводу тренера, который с этим составом поставил бы игру, так это Аленичев. В своё время он сделал команду для Карреры.
galem72
galem72
15 сентября в 21:50
В Лондоне тоже один супертренер постоянно доминирует. Не в укор болельщикам Арсенала.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
15 сентября в 21:50
Шо, опять? Назови мне хоть одного тренера в 21 веке, которого не плавили?
За скобки сразу хочу поставить Тедеско, так как он видать хорошо изучил историю Спартака и задолго до своей отставке объявил об уходе. Так, что его просто не было смысла "плавить".
Федун рулит!!!
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