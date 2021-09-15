Витория: «„Спартак“ доминировал на поле, у „Легии“ было всего два шанса»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении в матче с «Легией» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают все.
В начале у нас были скорость, мобильность, потом мы внесли изменения и во втором тайме, вышел Соболев, Бакаев, который способен хорошо подать, и, мне кажется, мы играли лучше. Я понимаю эмоции фанатов, это жизнь есть удачные и неудачные моменты. Благодарю болельщиков за поддержку и понимаю их разочарование. Мы сами сильно разочарованы.
Руй не подходит Спартаку, как тренер.
Пиджак №2. В итоге: старт чемпионата России провален,
старт в еврокубках - провален.
Пора возвращать Карреру.
Хуже точно не будет.
Но он может здорово мотивировать и сплотить команду
и спасти этот сезон.
Руй не подходит Спартаку, как тренер.
Пиджак №2. В итоге: старт чемпионата России провален,
старт в еврокубках - провален.
Пора возвращать Карреру.
Хуже точно не будет.
Но он может здорово мотивировать и сплотить команду
и спасти этот сезон.
...хоть бы извинился кто-нибудь...???
...хоть бы извинился кто-нибудь...???
Закрыли нам окно в Европу
Не можешь драть не мучай опу...
Закрыли нам окно в Европу
Не можешь драть не мучай опу...
За скобки сразу хочу поставить Тедеско, так как он видать хорошо изучил историю Спартака и задолго до своей отставке объявил об уходе. Так, что его просто не было смысла "плавить".
Федун рулит!!!
За скобки сразу хочу поставить Тедеско, так как он видать хорошо изучил историю Спартака и задолго до своей отставке объявил об уходе. Так, что его просто не было смысла "плавить".
Федун рулит!!!