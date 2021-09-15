Рассказов: «Моя ошибка решила исход матча с „Легией“»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов заявил, что из-за его ошибки «Легия» (0:1) забила решающий гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча.
Ранее о причинах поражения в матче с «Легией» высказался наставник красно-белых Руй Витория.
Хотя к Рассказову кроме двух ошибок с Тулой и с Легией по сути претензий минимум. Играет, старается, не филонит.
Зато другие отбывают повинность в матчах.
Хотя к Рассказову кроме двух ошибок с Тулой и с Легией по сути претензий минимум. Играет, старается, не филонит.
Зато другие отбывают повинность в матчах.
жена честит беднягу так и этак,
но как уланы под Бородиным
стоят подмётки на моих штиблетах". "Сапожник" Александр Межиров.
"Пить-то пей,
да дело разумей!".Русская народная пословица.
Сам не пью,но и в церковь не ходок, и помощи от неё не жду,даже на склоне жизни.
жена честит беднягу так и этак,
но как уланы под Бородиным
стоят подмётки на моих штиблетах". "Сапожник" Александр Межиров.
"Пить-то пей,
да дело разумей!".Русская народная пословица.
Сам не пью,но и в церковь не ходок, и помощи от неё не жду,даже на склоне жизни.