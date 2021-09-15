Рассказов: «Моя ошибка решила исход матча с „Легией“»

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15 сентября 2021, 21:12

Защитник «Спартака» заявил, что из-за его ошибки «Легия» (0:1) забила решающий гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча.

Ранее о причинах поражения в матче с «Легией» высказался наставник красно-белых Руй Витория.