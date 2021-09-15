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Рассказов: «Моя ошибка решила исход матча с „Легией“»

15 сентября 2021, 21:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Защитник «Спартака» Николай Рассказов заявил, что из-за его ошибки «Легия» (0:1) забила решающий гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча.

Ранее о причинах поражения в матче с «Легией» высказался наставник красно-белых Руй Витория.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 сентября в 16:16
ФУТБОЛ-игра командная!..ВЫИГРЫВАЕТ и ПРОИГРЫВАЕТ-КОМАНДА! (во главе с тренером и штабом ,и ВСЕЙ администрацией!)
112910415
112910415
16 сентября в 05:51
команда забивать должна !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 02:41
Бывает товарищ. Постарайся лучше.
161регион
161регион
15 сентября в 23:48
Рассказов рассказал...
makkie
makkie
15 сентября в 23:24
Надо же, признался )))

Хотя к Рассказову кроме двух ошибок с Тулой и с Легией по сути претензий минимум. Играет, старается, не филонит.
Зато другие отбывают повинность в матчах.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:44, ред.
Очень дорогая ошибка.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 22:20
Самая большая и основная ошибка Спартака, - это сам Федун !!!
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 сентября в 22:07
Чужие ошибки всегда видны, а вот свои?
Сп62
Сп62
15 сентября в 22:05
Николай, в целом, отпахал неплохо. А вот, зачем Руй выпустил Ломовицкого, непонятно. Из него защитник вообще никакой, да и, как нападающий в Арсенале, он даже в основу не всегда попадал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 22:05
Твоя ошибка в том, что ты достоин спартака.
Байкал-38
Байкал-38
15 сентября в 21:59
Не ругайте пианиста он играет как умеет!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 21:58
Истина, виноваты нападающие и те ктотвели или должны были вести игру
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
15 сентября в 21:56
Это ещё почему, неужели они должны отгружать штук пять легии?
25процентный клоун
25процентный клоун
15 сентября в 21:55
Дружище, к тебе ноль претензий, просто видно по тебе, что вы все на лайте, сливаете Руя
d1metras
d1metras
15 сентября в 21:44
Этого инвалида надо продавать.. очень слабый игрок.. толку что тут каится??? завтра все равно все забудет и будет дальше так же бездарно играть как дырка.
beefs
beefs
15 сентября в 21:34
Сейчас модно стало каяться и тут же все забывать...
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 21:31
"ВАляется сапожник,пьяный в дым,
жена честит беднягу так и этак,
но как уланы под Бородиным
стоят подмётки на моих штиблетах". "Сапожник" Александр Межиров.

"Пить-то пей,
да дело разумей!".Русская народная пословица.

Сам не пью,но и в церковь не ходок, и помощи от неё не жду,даже на склоне жизни.
ABir
ABir
15 сентября в 21:26
Жаль, что нет привычки отрабатывать каждый эпизод до конца и играть до финального свистка. Ушёл мяч или нет, был офсайд или нарушение - это компетенция судьи, а задача защитника до конца отрабатывать свой эпизод и не давать сыграть сопернику
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
15 сентября в 21:25
Лучше пусть в церковь пойдёт чем в какое-либо злачное место, думаю что российскому футболу нового мамаево-кокорища не надо. Надеюсь никто из нынешнего футболистов Спартака Москвы до этого не дойдёт.
David Young
David Young
15 сентября в 21:24
Вина Николая в поражении присутствует, но он далеко не единственный кто виноват в случившемся, есть те кто виноват больше.
протон
протон
15 сентября в 21:22
Главная ошибка - это ты и Ломовицкий.
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 21:21
Человек тонкой душевной организации...Вечером в церковь,замаливать грех.
Zak11
Zak11
15 сентября в 21:18
Коля тебе не 17 лет. Ты уже не зелёный мальчик, который может чего то не заметить, что-то не увидеть. Ответственность должна быть.
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