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Черчесов: «Для „Спартака“ ещё ничего не потеряно»

15 сентября 2021, 20:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от «Легии» со счётом 0:1.

Вчера у меня состоялась тёплая встреча с владельцем польской «Легии» Дариушем Миодуски и главным тренером Чеславом Михневичем. Мы говорили на многие темы, но не касались предстоящей игры. Благодарю коллег за внимание и за подаренную мне персональную клубную футболку.

Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряжённой, что не удивительно – для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня. В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то для него ещё ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся.

Ранее о причинах поражения в матче с «Легией» высказался наставник красно-белых Руй Витория.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
16 сентября в 16:22
Спартак ни одного очка не возьмёт в ле
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
16 сентября в 11:57
Руй до дерби доживёт в СпаМе. А если проиграет дерби, то скорее всего Федун с ним расстанется.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 сентября в 11:15
да брось ты!..."ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ" (в этом сезоне)-пройдет на СУХУЮ!...и это Ты знаешь лучше меня!
альсато
альсато
16 сентября в 11:08
СПАРТАК потерял главное-ДОВЕРИЕ болельщиков ВСЕЯ РУСИ!
Ислам0926
Ислам0926
16 сентября в 07:27
Прям это не намек а прямой подкат назначьте меня и я выйду из группы
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 00:37
Вообще, да. Подумаешь Легии проиграли. Держитесь Лестер и Наполи, сейчас Спартак физрука назначит и ...
zim289
zim289
15 сентября в 22:48
Если проиграли Легии, то с Лестером и Наполи вообще ловить нечего.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:46
А впереди Наполи и Лестер.
виктор бочарников
виктор бочарников
15 сентября в 22:11
    stanichnik
    stanichnik
    15 сентября в 21:58, ред.
    Пережив год назад аналогичную трагедию после ужасного провала Динамо в Грузии, я сейчас очень понимаю болельщиков Кузьмичей из красно-белого лагеря. Кто бы сейчас что не говорил им о возможном исправлении ситуации, вряд ли это сейчас их утешит. Даже вероятная отставка Витории не в состоянии моментально решить все проблемы образовавшиеся в клубе в настоящее время. Но команде нужна встряска и серьёзный мужской разговор, в раздевалке, а главный тренер по ходу на это не способен. Не хочу быть пророком, но смена ГТ может состояться уже в самое ближайшее время, и может так случится, что на дерби с армейцами в ближайшем туре спартаковцев будет наставлять другой специалист.
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    15 сентября в 21:56
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ протон (раскрыть)
    15 сентября в 21:56
    Да вполне в духе безумных решений Федуна, тем более при желании поводы для назначения можно без труда найти:
    ABir
    ABir
    15 сентября в 21:33
    Ближайшие матчи подтвердят или опровергнут высказывание Черчесова
    Cat01
    Cat01
    15 сентября в 21:28
    Ещё столько игр впереди
    Ironigor
    Ironigor
    15 сентября в 21:20
    Черчесов: «Для „Спартака“ ещё ничего не потеряно» !
    ПОСЛЕДНИЙ ОПТИМИСТ !!!)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 21:12
    Усач не изменяет своему девизу.
    makkie
    makkie
    15 сентября в 21:11
    Дурак что ли? С кем шансы, с Наполи и Лестером? Не огрести бы по-полной от них!
    Ну а с Легией в гостях можно максимум на ничью рассчитывать. Поляки к тому времени вкатятся в сезон.
    Дальше вижу антирекорд...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 сентября в 21:09
    Ещё не пробито, это точно
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 сентября в 21:06
    Какая грустная картина:
    От "Спартака" одни Руй-ины...
    протон
    протон
    15 сентября в 21:02
    Для полноты картины осталось усатого назначить главным тренером.
    протон
    протон
    15 сентября в 21:01
    Станислав Черчесов: для «Спартака» ещё ничего не потеряно
    Сказал черчесов и подумал про себя. " ведь не дали доработать в сборной, не все было потеряно" и залпом выпил стопку крепкого.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 сентября в 20:58
    Ещё один клоун
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