Кавазашвили: «„Спартак“ имеют по полной программе, а Федун сидит крестится»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна после поражения красно-белых от «Легии» (0:1) в Лиге Европы.

Больно смотреть на то, что происходит в клубе. «Спартак» имеют по полной программе, и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Да ##### (блин), поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров.

Витории некого выпускать на замену, а это еще обилия травм нет у игроков. Ну разве это нормально? Я всем говорил, что не хочу плохо о «Спартаке» высказываться, буду поддерживать клуб, но это уже невозможно делать. Игроки вялые на поле, футбола нет.