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Кавазашвили: «„Спартак“ имеют по полной программе, а Федун сидит крестится»

16 сентября 2021, 13:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна после поражения красно-белых от «Легии» (0:1) в Лиге Европы.

Больно смотреть на то, что происходит в клубе. «Спартак» имеют по полной программе, и никто ничего с этим не хочет делать. Показывают Федуна по экрану — он сидит крестится. Да ##### (блин), поздно уже креститься, когда без трусов сидишь. Надо не креститься, а клубом управлять по-человечески: нанимать квалифицированный персонал, хороших менеджеров.

Витории некого выпускать на замену, а это еще обилия травм нет у игроков. Ну разве это нормально? Я всем говорил, что не хочу плохо о «Спартаке» высказываться, буду поддерживать клуб, но это уже невозможно делать. Игроки вялые на поле, футбола нет.

Вину за поражение от «Легии» взял на себя один из игроков «Спартака».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 19:21
"Верую ибо бессмысленно". Тертуллиан
второй
второй
16 сентября в 18:48
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 сентября в 17:14
    Не имеют, а делают сильнее!
    протон
    протон
    16 сентября в 16:57
    Пациент: Кавазашвили. 10.09: не нужны нам легионеры, от силы 2-3 человека в РПЛ. Не надо идти на поводу у олигархов. 14.09: Спартак – единственная надежда в еврокубках. 16.09: Витории некого выпускать на замену, а это еще обилия травм нет у игроков. Ну разве это нормально?
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 сентября в 16:10
    Пропала надежда,по кличке "Спартак"...
    альсато
    альсато ответ ЮЗИК (раскрыть)
    16 сентября в 16:03
    НИКОГО менять не надо!..Пусть будет НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ -для остальных!
    альсато
    альсато
    16 сентября в 15:53
    Федунчик-крестится!))))...Анекдот-в МАССЫ!)))))
    oFANATo
    oFANATo
    16 сентября в 15:13, ред.
    Кавазашвили: «„Спартак“ – единственная надежда в еврокубках»

    Сглазил Кавазашвили спартак....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 сентября в 14:37
    Все имеют,а ЦСКА не станет!
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    16 сентября в 14:20
    Буквально позавчера Кавазашвили на полном серьезе говорил, что "Спартак - единственная надежда в еврокубках")))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 сентября в 14:11
    Владельца давно надо менять
    mihaluch
    mihaluch
    16 сентября в 14:06
    Спартак надо нацинализировать и выбрать новое руководство.
    Capral
    Capral
    16 сентября в 14:01, ред.
    Если игра вялая и футбола нет - это прежде всего вина ГТ. Атака Спартака - одна из лучших в России, но поскольку ГТ ничтожество и ничего придумать не способен, значит игра будет вялой и футбола не будет. А все эти разговоры о том, что, якобы, околофутбольные неурядицы Спартака сказываются на команде ерунда, леги вообще никак на это не реагируют, им бы бабки шли....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 сентября в 13:56
    Анзор хоть раз пу..нул по делу.
    Валерыч
    Валерыч
    16 сентября в 13:49
    Бабло зажал на трансферы и на хорошего тренера
    в год 100-летия клуба и сидит крестится.
    Позорище.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    16 сентября в 13:49
    Федун:
    «Мой клуб - что хочу, то и делаю»
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 сентября в 13:33
    Зато Леониду весело:
    Ironigor
    Ironigor
    16 сентября в 13:29
    Безысходность в действиях и полный не профессионализм Федуна завели Спартак в тупик !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 сентября в 13:23
    Своего рода мазохизм...
    Эджуке
    Эджуке
    16 сентября в 13:21
    Кавазашвили: «„Спартак“ – единственная надежда в еврокубках»

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    Он хоть помнит, что говорил намедни?
    makkie
    makkie
    16 сентября в 13:15
    Федун крестился, чтобы Кастрати не промахнулся мимо ворот в концовке, и Спартак проиграл.
    Ну миссия такая у Лемонида - развалить Спартак!
    ДСА
    ДСА
    16 сентября в 13:14
    Надо что-то делать, надо что-то делать. Надо ... выпить.
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