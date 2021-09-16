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«Не надо паниковать». Павлюченко — о поражении «Спартака» от «Легии»

16 сентября 2021, 11:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о поражении красно-белых от польской «Легии» (0:1) на старте группового этапа Лиги Европы.

Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу.

Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы.

Поэтому не надо сейчас «убивать» «Спартак», говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
17 сентября в 18:00
Павлюченко надо в Кащенко отправить
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
16 сентября в 15:26
Паниковать не надо впереди Наполи и Лестер? Павлюченко считает эти команды слабее Легии?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 сентября в 15:01
Печаль и тоска в нашем футболе, уже Легии улетаем причем без шансов
berda2003
berda2003
16 сентября в 14:54
«Не надо паниковать» - это достижение! всего 0:1! УРА!
Аксинья
Аксинья
16 сентября в 14:22
Первое поражение оно как-то невосприимчиво, а к последующим постепенно привыкаешь...
ABir
ABir
16 сентября в 13:49
Следующие три игры будут для Спартака определяющими
альсато
альсато ответ Gorasul (раскрыть)
16 сентября в 13:05
Почему и для чего вы проигрываете-нам известно!))))...только по-вашему НЕ БУДЕТ!
beefs
beefs
16 сентября в 12:37
А чего паниковать, все и так ясно, с этим руководством вообще скоро забудем о российском футболе...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 12:30
Не надо паниковать, надо панически атаковать соперника!
asraeil
asraeil
16 сентября в 12:26
Да нет мы и не паникуем....уже привыкли...
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 12:25
«Не надо паниковать» !!!
Тут нужны кардинальные решения !!!)
112910415
112910415
16 сентября в 12:23
а шансов нет, между тем
Gorasul
Gorasul
16 сентября в 12:11
На самом деле он прав, Легия это европейский клуб, с другим уровнем футбола. Даже Ещенко подтвердил. Наш колхоз ещё не дорос до Европы. Поэтому будем проигрывать и наслаждаться, в такую страну мы превратились за годы царизма и застоя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 12:08
Может и паниковать надо, только бесполезно. А в принципе даже противно и мерзко не оттого, что проиграли более слабой на бумаге команде, не от того, что из целой кучи ударов в створ пришлось только три, не от того что Ларссон уже забыли когда последний раз забивал, не от того, что Промес провел опять неудачный матч, не от того, что хваленый португальский тренер - носитель одиннадцати по его словам титулов с нашими недоигроками и недолегионерами так и не нашел ключи к обороне "Легии", а от того, что двадцатитрехлетний Рассказов не побежал за мячом, потому что думал, что он уйдет и что физухи двадцатичетырехлетнего Соболева хватает максимум минут на двадцать. А это уже отношение к делу, непрофессиональное и неправильное, и это действительно очень плохо. Можно сколько угодно ввалить денег в футбольные школы или в зарплату российских игроков, пока не воспитаешь в них чувство, что каждую копейку надо отрабатывать, мы так и будем на дне.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 12:06
Не надо паниковать надо привыкать к пораженьям.
Конь 666
Конь 666
16 сентября в 12:00
Ага, надо похвалить! =))
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 11:55
Паники нет, есть безнадёга.
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 11:49
Пролетели мы со свистом,
но поверим оптимистам!
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