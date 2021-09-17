Карпин: «Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в инстаграме рассказал, что выехал на природу.
«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», – написал Карпин.
Напомним, что наставник российской сборной после матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0) заявил: «Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь».
Недавно Карпин получил новый автомобиль в подарок от спонсора сборной России.
Сделать выводы от того что было со сборной и найти наилучшие решения всех проблем. Ждём и верим в Удачу вместе с твоим приходом в сборную !!! Пока всё что произошло с приходом Валеры, можно отнести к положительному результату. Осталось подождать и надеятся что Карпин всё-таки найдёт те ниточки и те методы и схемы для того чтобы наша сборная заиграла совсем по-другому, конечно же многое будет зависеть и от физического состояния наших футболистов, которые в начале сезона почему-то подошли в очень плохом состоянии и были подвержены травмам. Ну и главная оборонная единица Фернандес который именно из-за того что подвержен в последнее время травмам, решил уйти из сборной и сосредоточиться на клубном выступлении за ЦСКА. И это его решение. Ну а сборная должна играть и добиваться поставленных перед ней цели - выхода на чемпионат мира 🌍 !
Удачи тебе Валера вместе со сборной России !
Всем Добра !!!
Сделать выводы от того что было со сборной и найти наилучшие решения всех проблем. Ждём и верим в Удачу вместе с твоим приходом в сборную !!! Пока всё что произошло с приходом Валеры, можно отнести к положительному результату. Осталось подождать и надеятся что Карпин всё-таки найдёт те ниточки и те методы и схемы для того чтобы наша сборная заиграла совсем по-другому, конечно же многое будет зависеть и от физического состояния наших футболистов, которые в начале сезона почему-то подошли в очень плохом состоянии и были подвержены травмам. Ну и главная оборонная единица Фернандес который именно из-за того что подвержен в последнее время травмам, решил уйти из сборной и сосредоточиться на клубном выступлении за ЦСКА. И это его решение. Ну а сборная должна играть и добиваться поставленных перед ней цели - выхода на чемпионат мира 🌍 !
Удачи тебе Валера вместе со сборной России !
Всем Добра !!!