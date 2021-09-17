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Карпин: «Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то»

17 сентября 2021, 15:09

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в инстаграме рассказал, что выехал на природу.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», – написал Карпин.

Напомним, что наставник российской сборной после матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0) заявил: «Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь».

Недавно Карпин получил новый автомобиль в подарок от спонсора сборной России.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 20:45
Чтобы реально набраться сил,нада лететь в Хакасскую тайгу,на пару с Верховным Самоизолянтом.
протон
протон
17 сентября в 18:11
Чтобы отдохнуть, надо сменить обстановку. А тут, вроде бы и уехал, но вокруг все равно, одни бревна
Багров-брат
Багров-брат
17 сентября в 17:28
Мы все валерим в лесу (тайге)!!!)))
berda2003
berda2003
17 сентября в 16:02
валера, какой отдых без работы мозга? думай, думай - из группы надо выходить только с 1-го места!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 сентября в 15:45
Ну теперь то ....с Таурегом...весь глобус объедет...
Раньше то на велосипеде только окрестности разглядывал....
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 15:40, ред.
Желаю набраться хороших впечатлений, отдохнуть.
Сделать выводы от того что было со сборной и найти наилучшие решения всех проблем. Ждём и верим в Удачу вместе с твоим приходом в сборную !!! Пока всё что произошло с приходом Валеры, можно отнести к положительному результату. Осталось подождать и надеятся что Карпин всё-таки найдёт те ниточки и те методы и схемы для того чтобы наша сборная заиграла совсем по-другому, конечно же многое будет зависеть и от физического состояния наших футболистов, которые в начале сезона почему-то подошли в очень плохом состоянии и были подвержены травмам. Ну и главная оборонная единица Фернандес который именно из-за того что подвержен в последнее время травмам, решил уйти из сборной и сосредоточиться на клубном выступлении за ЦСКА. И это его решение. Ну а сборная должна играть и добиваться поставленных перед ней цели - выхода на чемпионат мира 🌍 !
Удачи тебе Валера вместе со сборной России !
Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 сентября в 15:37
Валера в лес собрался, в сборной что ль деревьев не хватило?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 15:29
Хорошо отдохнуть и набраться сил.
Борислaв
Борислaв
17 сентября в 15:11
Отдыхай пока, Валера... скоро напряг....
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