Карпин: «Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то»

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17 сентября 2021, 15:09

Главный тренер сборной России в инстаграме рассказал, что выехал на природу.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», – написал Карпин.

Напомним, что наставник российской сборной после матча отбора ЧМ -2022 с Мальтой (2:0) заявил: «Пока еще на иголках. Поехать в лес собираюсь».

Недавно Карпин получил новый автомобиль в подарок от спонсора сборной России.