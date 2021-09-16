Роналду сменил жильё из-за постоянно мешающих спать овец .

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был вынужден переехать в другое жильё в Англии из-за овец. Дело в том, что животные постоянно будили ранним утром самого Криштиану и всю его семью. Жильё, расположенное среди холмистых полей и лесов, стоимостью 6 млн евро, не пришлось по душе новичку МЮ, который недавно установил очередной впечатляющий рекорд.
Вся семья игрока переехала в другой дом за 3 млн евро.
И если не спишь то гнев вырастает.
Потому как он не вратарь ловец
Во сне не будет поймать он овец.
И если не спишь то гнев вырастает.
Потому как он не вратарь ловец
Во сне не будет поймать он овец.
Да здесь живёт сам Рон со своей семьёй.
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Да здесь живёт сам Рон со своей семьёй.
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