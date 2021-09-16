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Роналду сменил жильё из-за постоянно мешающих спать овец

16 сентября 2021, 10:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был вынужден переехать в другое жильё в Англии из-за овец. Дело в том, что животные постоянно будили ранним утром самого Криштиану и всю его семью. Жильё, расположенное среди холмистых полей и лесов, стоимостью 6 млн евро, не пришлось по душе новичку МЮ, который недавно установил очередной впечатляющий рекорд.

Вся семья игрока переехала в другой дом за 3 млн евро.

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Все комментарии
диванный спец
диванный спец
16 сентября в 15:43, ред.
Как бы теперь слово ОВЦЫ не приклеилось ко всем фанам и поклонникам Кристины
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 13:52
Он однозначно пастухом не станет,
И если не спишь то гнев вырастает.
Потому как он не вратарь ловец
Во сне не будет поймать он овец.
112910415
112910415
16 сентября в 13:12
как трудно жить !
marut
marut
16 сентября в 12:51
Нужно было за ранее все узнать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 сентября в 12:12
    Gahi
    Gahi
    16 сентября в 11:37
    Криштиану Роналду до этого с 2003 по 2009 годы играл в Англии и должен был давно познакомиться со знаменитой цитатой из «Утопии» Томаса Мора (1516) которая гласит: «Ваши овцы, обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города» («овцы стали пожирать людей»). Так что и Роналду со своей семьёй стал жертвой Овец 🐑🐑🐑🐑🐑 из-за которых пришлось сменить место жительство, прошло 500 лет а овцы по-прежнему главные игроки на поле. Удачи
    Ironigor
    Ironigor
    16 сентября в 11:36
    Роналду сменил жильё из-за постоянно мешающих спать овец .
    Да здесь живёт сам Рон со своей семьёй.
    Бесплатная фотосессия и селфи !!!)))
    Знатог
    Знатог
    16 сентября в 11:27
    Надо было нашего Черчесова пригласить, он бы навёл порядок.
    STVA 1
    STVA 1
    16 сентября в 10:38
    Овцы помогли сэкономить))
    Elliada
    Elliada
    16 сентября в 10:24
    Купил бы беруши. Сэкономил бы
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    16 сентября в 10:22
    Надо было посчитать...
    Lewa2708
    Lewa2708
    16 сентября в 10:16, ред.
    Надо считать овец, а не слушать их. Спал бы, да крепко
    artr-90
    artr-90
    16 сентября в 10:10
    И ладно бы эти овцы просто паслись в клубешниках рядом, так ведь нет - проходу не дают, автограф просят.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 сентября в 10:08, ред.
    А там козлы, а в третьем месте-лисы,так что придётся многодетному отцу -одиночке переехать в рабочий район Манчестера.А лучше-полностью его выкупить и жить в этой городской пустыне. Помнится,я смеялся над комментариями на Букинге : "Отель у моря отличный, но мешает шум моря и крики чаек".
    ДСА
    ДСА
    16 сентября в 10:07
    Просто Роналду нашел причину, что бы сэкономить.
    Мessi 10
    Мessi 10
    16 сентября в 10:07
    Дорого - не значит хорошо)
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