Роналду сменил жильё из-за постоянно мешающих спать овец .

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16 сентября 2021, 10:01

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был вынужден переехать в другое жильё в Англии из-за овец. Дело в том, что животные постоянно будили ранним утром самого Криштиану и всю его семью. Жильё, расположенное среди холмистых полей и лесов, стоимостью 6 млн евро, не пришлось по душе новичку МЮ , который недавно установил очередной впечатляющий рекорд.

Вся семья игрока переехала в другой дом за 3 млн евро.