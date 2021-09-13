«Ман Сити» удалил все товары, связанные с Менди, из интернет-магазина..

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13 сентября 2021, 21:57

«Манчестер Сити» удалил со своего сайта и интернет-магазина все продукты, связанные с защитником .

Напомним, что французский футболист обвиняется в трех случаях изнасилования и одном случае насилия на почве секса.

The Telegraph сообщает, что с недавнего времени в интернет-магазине «Сити» невозможно приобрести футболку с именем Менди. Профиль игрока есть на сайте клуба, однако связанные с ним товары отсутствуют.

Если ввести в поиск в клубном интернет-магазине «Менди» или «Бенжамен Менди», пользователь перенаправляется на главную страницу.

В клубе отказываются комментировать данную ситуацию.