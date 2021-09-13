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«Ман Сити» удалил все товары, связанные с Менди, из интернет-магазина

13 сентября 2021, 21:57

«Манчестер Сити» удалил со своего сайта и интернет-магазина все продукты, связанные с защитником Бенжаменом Менди.

Напомним, что французский футболист обвиняется в трех случаях изнасилования и одном случае насилия на почве секса.

The Telegraph сообщает, что с недавнего времени в интернет-магазине «Сити» невозможно приобрести футболку с именем Менди. Профиль игрока есть на сайте клуба, однако связанные с ним товары отсутствуют.

Если ввести в поиск в клубном интернет-магазине «Менди» или «Бенжамен Менди», пользователь перенаправляется на главную страницу.

В клубе отказываются комментировать данную ситуацию.

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ Маг_тм (раскрыть)
14 сентября в 14:38, ред.
Тема впринципе не футбольная, но давайте я постараюсь "вкратце" ответить.

* "Не может настолько знаменитый человек так просто взять и насиловать девушку. Как такое вообще можно представить??" - есть три причины по которым люди считают что-то не возможным:
1) Это не возможно даже теоретически (например пробежать 100 метров за 0 секунд);
2) В теории это возможно, но практически - не возможно повторить (например выполнить прыжок в длину с разбега "на 20 метров" - рекорд которому уже 30 лет даже до 9 метров не добрался);
3) "Это невозможно потому что я не могу себе этого представить" - вам вероятно подходит этот пример. Вот только он не надёжен - ведь вся его опора это только то как вы видите мир, или что знаете о нём.

* "Неужели еще есть люди которые верят в этот бред с изнасилованием?" - это не вопрос "веры", это вопрос доказательной базы. У Сити достаточно хорошие юристы, да и сам Менди может позволить себе лучших адвокатов - не будь РЕАЛЬНЫХ свидетельств его преступлений - он бы как минимум отправился под домашний арест, а может и вообще был бы отпущен. У наших людей сложилась парадоксальная система мировоззрения c одной стороны "миллионерам всё сходит с рук везде, и они и на западе НАД законом", с другой "если миллионер задержан и оставлен в тюрьме - значит его оклеватали" =)))
* "Сколько случаев таких было с футболистами?" - то что кто-то чего-то не делал, значит что и преступник ничего не делал?? Если я не граблю банки, не значит что Диллинджер банки тоже не грабил. А случаи клеветы, не должны оправдывать реальных преступников.
* "В мире футбола таких историй десятки и сотни." - вспомните похожие истории с Де Брюйне, Давидом Силвой, Бруно Фернандешем, Фредом, Салахом, Мане, Фирмино блин да даже с Диего Костой или Суаресом. Не можете? Профи футболистов несколько десятков тысяч, а случаи обвинений в изнасиловании - крайне редкие. Тем более тут случай уникальный - 4 жертвы разом.
* "Они их после секса шантажируют очень большими суммами, а когда эти суммы не выплачиваются, сидишь в тюрьме за время расследование." - подобный шантаж где-то засветится. Или их будут шантажировать по телефону, или в месенджерах, следы подобного остаются. И крутые адвокаты (а у мульти-миллионеров других не бывает) - такое сразу предъявляют во время первого же слушания. После чего игрок выходит под залог, а в прессу попадают те самые переписки с шантажом - но видимо шантажа не было. Когда речь шла о Роналду или Неймаре, там в суде сразу фигурировали суммы исков - здесь же вопрос сугубо простой - сменит ли тупой Менди "голубую форму" на "оранжевую".

Это специально выделяю отдельно:
* "Они доллоровые миллионеры, им 9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо.. это просто девушки после взаимного секса пишут заявы в полицию с целью разбогатеть." - а что происходит с той 1 из 10 вас уже не сильно волнует?? =) В подавляющем большинстве случаев всё нормально, но даже вы можете согласиться что в мире хватает "психов".
Вам знакома история Джеффри Эпштейна? Скорее всего нет, иначе вы бы не были столь категоричны, по поводу миллионеров. Обязательно ознакомьтесь, а также подумайте кто были "клиентами его услуг"?? У миллионеров свои "причуды" знаете ли.
* "9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо" - есть совсем жуткий случай (это уже космически хуже того в чём обвиняют Менди), но весьма показательный - Тед Банди. У него не было недостатка в "женском внимании", что не помешало ему стать тем, кем он стал - ознакомьтесь.

Поймите разницу - тут не случай "10/20/30 лет назад он меня домогался". Это реальное "свежее" преступление - 4 жертвы. В одну "охотницу за деньгами" поверить легко, в 4 сразу - сложнее. И факт того что Менди (в отличии от Гильфи Сигурдсона) не выпустили под залог, а оставили в тюрьме - говорит совсем не в пользу невиновности француза. Хотя конечно вам виднее. В любом случае подождём результатов следствия.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 сентября в 11:08
Согласен, что девушки ведутся на деньги и 9 из 10 девушек даст такому богатому. Тем более он ещё и весёлый. Что пахнет всегда в таких случаях постановой. Вспомните Неймара, есть видео, где его проститутка провоцировала на удары, она сама его била.
Но конкретно здесь и сейчас есть несколько независимых друг от друга показаний. Поэтому 50 на 50%. Следствие разберётся. Но любой результат не уменьшает проблему отсутствия мозгов у Менди.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 сентября в 11:04
«Ман Сити» удалил все товары, связанные с Менди, из интернет-магазина..

Я так понимаю, речь идет об именных плётках, кляпах и прочей атрибутики для сексуального насилия..)
pele1981
pele1981 ответ dzvinka (раскрыть)
14 сентября в 07:39
Три эпизода - это уже серия!
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 04:55
Торгуют втридорога, из под полы.
juvenale
juvenale
14 сентября в 00:13
там в принципе уже даже насильником ничего не испортишь
dzvinka
dzvinka
13 сентября в 23:16
давно пора было зачищать, че тут ждать... не 1 привод, а аж 4 эпизода - наврядли совпадение и безпочвенно. Не нам судить, там разберутся, с этим тупым н****й.
Cat01
Cat01
13 сентября в 22:48
Решение важное....
Маг_тм
Маг_тм ответ shlifen (раскрыть)
13 сентября в 22:45
Неужели еще есть люди которые верят в этот бред с изнасилованием? Сколько случаев таких было с футболистами? Они доллоровые миллионеры, им 9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо.. это просто девушки после взаимного секса пишут заявы в полицию с целью разбогатеть. Не может настолько знаменитый человек так просто взять и насиловать девушку. Как такое вообще можно представить?? В мире футбола таких историй десятки и сотни. Они их после секса шантажируют очень большими суммами, а когда эти суммы не выплачиваются, сидишь в тюрьме за время расследование. Конечно в итоге ничего не докажут они
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 22:41
Как быстро они отреклись от своего футболиста!
shlifen
shlifen
13 сентября в 22:08
Насколько же Менди бестолковый идиот... =( А ведь я ещё помню когда при сравнении Зинченко и Менди француз казался предпочтительнее почти во всём... Правда никому и в голову не приходило что во первых у Менди явно проблемы с головой на "сами знаете какой почве" (и видимо он таки совершит трансфер из Сити в "английскую тюрьму"), во вторых что он натуральный "человек травма" способный травмироваться вообще на ровном месте, и в третьих что он ещё и ленивый в вопросах восстановления (иначе бы следил за формой).
Однозначно худший трансфер Сити за последние лет 7-10, и для клуба это не только "выброшенные деньги", но и репутационные потери. "Зина" по сравнению с Менди просто идеальный крайний защитник и образец адекватности... Состав Сити ничего не потерял, а вот француз видимо уже с футболом закончил.
протон
протон
13 сентября в 22:04
По амплуа- защитник По жизни- нападающий
протон
протон
13 сентября в 22:00
Походу присядет далеко и надолго
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 21:58
Вот ведь как бывает...
sihafazatron
sihafazatron
13 сентября в 21:58
лучше бы до этого инцидента удалили менди из команды
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