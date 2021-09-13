«Ман Сити» удалил все товары, связанные с Менди, из интернет-магазина..

«Манчестер Сити» удалил со своего сайта и интернет-магазина все продукты, связанные с защитником Бенжаменом Менди.
Напомним, что французский футболист обвиняется в трех случаях изнасилования и одном случае насилия на почве секса.
The Telegraph сообщает, что с недавнего времени в интернет-магазине «Сити» невозможно приобрести футболку с именем Менди. Профиль игрока есть на сайте клуба, однако связанные с ним товары отсутствуют.
Если ввести в поиск в клубном интернет-магазине «Менди» или «Бенжамен Менди», пользователь перенаправляется на главную страницу.
В клубе отказываются комментировать данную ситуацию.
* "Не может настолько знаменитый человек так просто взять и насиловать девушку. Как такое вообще можно представить??" - есть три причины по которым люди считают что-то не возможным:
1) Это не возможно даже теоретически (например пробежать 100 метров за 0 секунд);
2) В теории это возможно, но практически - не возможно повторить (например выполнить прыжок в длину с разбега "на 20 метров" - рекорд которому уже 30 лет даже до 9 метров не добрался);
3) "Это невозможно потому что я не могу себе этого представить" - вам вероятно подходит этот пример. Вот только он не надёжен - ведь вся его опора это только то как вы видите мир, или что знаете о нём.
* "Неужели еще есть люди которые верят в этот бред с изнасилованием?" - это не вопрос "веры", это вопрос доказательной базы. У Сити достаточно хорошие юристы, да и сам Менди может позволить себе лучших адвокатов - не будь РЕАЛЬНЫХ свидетельств его преступлений - он бы как минимум отправился под домашний арест, а может и вообще был бы отпущен. У наших людей сложилась парадоксальная система мировоззрения c одной стороны "миллионерам всё сходит с рук везде, и они и на западе НАД законом", с другой "если миллионер задержан и оставлен в тюрьме - значит его оклеватали" =)))
* "Сколько случаев таких было с футболистами?" - то что кто-то чего-то не делал, значит что и преступник ничего не делал?? Если я не граблю банки, не значит что Диллинджер банки тоже не грабил. А случаи клеветы, не должны оправдывать реальных преступников.
* "В мире футбола таких историй десятки и сотни." - вспомните похожие истории с Де Брюйне, Давидом Силвой, Бруно Фернандешем, Фредом, Салахом, Мане, Фирмино блин да даже с Диего Костой или Суаресом. Не можете? Профи футболистов несколько десятков тысяч, а случаи обвинений в изнасиловании - крайне редкие. Тем более тут случай уникальный - 4 жертвы разом.
* "Они их после секса шантажируют очень большими суммами, а когда эти суммы не выплачиваются, сидишь в тюрьме за время расследование." - подобный шантаж где-то засветится. Или их будут шантажировать по телефону, или в месенджерах, следы подобного остаются. И крутые адвокаты (а у мульти-миллионеров других не бывает) - такое сразу предъявляют во время первого же слушания. После чего игрок выходит под залог, а в прессу попадают те самые переписки с шантажом - но видимо шантажа не было. Когда речь шла о Роналду или Неймаре, там в суде сразу фигурировали суммы исков - здесь же вопрос сугубо простой - сменит ли тупой Менди "голубую форму" на "оранжевую".
Это специально выделяю отдельно:
* "Они доллоровые миллионеры, им 9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо.. это просто девушки после взаимного секса пишут заявы в полицию с целью разбогатеть." - а что происходит с той 1 из 10 вас уже не сильно волнует?? =) В подавляющем большинстве случаев всё нормально, но даже вы можете согласиться что в мире хватает "психов".
Вам знакома история Джеффри Эпштейна? Скорее всего нет, иначе вы бы не были столь категоричны, по поводу миллионеров. Обязательно ознакомьтесь, а также подумайте кто были "клиентами его услуг"?? У миллионеров свои "причуды" знаете ли.
* "9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо" - есть совсем жуткий случай (это уже космически хуже того в чём обвиняют Менди), но весьма показательный - Тед Банди. У него не было недостатка в "женском внимании", что не помешало ему стать тем, кем он стал - ознакомьтесь.
Поймите разницу - тут не случай "10/20/30 лет назад он меня домогался". Это реальное "свежее" преступление - 4 жертвы. В одну "охотницу за деньгами" поверить легко, в 4 сразу - сложнее. И факт того что Менди (в отличии от Гильфи Сигурдсона) не выпустили под залог, а оставили в тюрьме - говорит совсем не в пользу невиновности француза. Хотя конечно вам виднее. В любом случае подождём результатов следствия.
* "Не может настолько знаменитый человек так просто взять и насиловать девушку. Как такое вообще можно представить??" - есть три причины по которым люди считают что-то не возможным:
1) Это не возможно даже теоретически (например пробежать 100 метров за 0 секунд);
2) В теории это возможно, но практически - не возможно повторить (например выполнить прыжок в длину с разбега "на 20 метров" - рекорд которому уже 30 лет даже до 9 метров не добрался);
3) "Это невозможно потому что я не могу себе этого представить" - вам вероятно подходит этот пример. Вот только он не надёжен - ведь вся его опора это только то как вы видите мир, или что знаете о нём.
* "Неужели еще есть люди которые верят в этот бред с изнасилованием?" - это не вопрос "веры", это вопрос доказательной базы. У Сити достаточно хорошие юристы, да и сам Менди может позволить себе лучших адвокатов - не будь РЕАЛЬНЫХ свидетельств его преступлений - он бы как минимум отправился под домашний арест, а может и вообще был бы отпущен. У наших людей сложилась парадоксальная система мировоззрения c одной стороны "миллионерам всё сходит с рук везде, и они и на западе НАД законом", с другой "если миллионер задержан и оставлен в тюрьме - значит его оклеватали" =)))
* "Сколько случаев таких было с футболистами?" - то что кто-то чего-то не делал, значит что и преступник ничего не делал?? Если я не граблю банки, не значит что Диллинджер банки тоже не грабил. А случаи клеветы, не должны оправдывать реальных преступников.
* "В мире футбола таких историй десятки и сотни." - вспомните похожие истории с Де Брюйне, Давидом Силвой, Бруно Фернандешем, Фредом, Салахом, Мане, Фирмино блин да даже с Диего Костой или Суаресом. Не можете? Профи футболистов несколько десятков тысяч, а случаи обвинений в изнасиловании - крайне редкие. Тем более тут случай уникальный - 4 жертвы разом.
* "Они их после секса шантажируют очень большими суммами, а когда эти суммы не выплачиваются, сидишь в тюрьме за время расследование." - подобный шантаж где-то засветится. Или их будут шантажировать по телефону, или в месенджерах, следы подобного остаются. И крутые адвокаты (а у мульти-миллионеров других не бывает) - такое сразу предъявляют во время первого же слушания. После чего игрок выходит под залог, а в прессу попадают те самые переписки с шантажом - но видимо шантажа не было. Когда речь шла о Роналду или Неймаре, там в суде сразу фигурировали суммы исков - здесь же вопрос сугубо простой - сменит ли тупой Менди "голубую форму" на "оранжевую".
Это специально выделяю отдельно:
* "Они доллоровые миллионеры, им 9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо.. это просто девушки после взаимного секса пишут заявы в полицию с целью разбогатеть." - а что происходит с той 1 из 10 вас уже не сильно волнует?? =) В подавляющем большинстве случаев всё нормально, но даже вы можете согласиться что в мире хватает "психов".
Вам знакома история Джеффри Эпштейна? Скорее всего нет, иначе вы бы не были столь категоричны, по поводу миллионеров. Обязательно ознакомьтесь, а также подумайте кто были "клиентами его услуг"?? У миллионеров свои "причуды" знаете ли.
* "9 из 10 девушек дают, им это нафиг не надо" - есть совсем жуткий случай (это уже космически хуже того в чём обвиняют Менди), но весьма показательный - Тед Банди. У него не было недостатка в "женском внимании", что не помешало ему стать тем, кем он стал - ознакомьтесь.
Поймите разницу - тут не случай "10/20/30 лет назад он меня домогался". Это реальное "свежее" преступление - 4 жертвы. В одну "охотницу за деньгами" поверить легко, в 4 сразу - сложнее. И факт того что Менди (в отличии от Гильфи Сигурдсона) не выпустили под залог, а оставили в тюрьме - говорит совсем не в пользу невиновности француза. Хотя конечно вам виднее. В любом случае подождём результатов следствия.
Но конкретно здесь и сейчас есть несколько независимых друг от друга показаний. Поэтому 50 на 50%. Следствие разберётся. Но любой результат не уменьшает проблему отсутствия мозгов у Менди.
Но конкретно здесь и сейчас есть несколько независимых друг от друга показаний. Поэтому 50 на 50%. Следствие разберётся. Но любой результат не уменьшает проблему отсутствия мозгов у Менди.
Я так понимаю, речь идет об именных плётках, кляпах и прочей атрибутики для сексуального насилия..)
Я так понимаю, речь идет об именных плётках, кляпах и прочей атрибутики для сексуального насилия..)
Однозначно худший трансфер Сити за последние лет 7-10, и для клуба это не только "выброшенные деньги", но и репутационные потери. "Зина" по сравнению с Менди просто идеальный крайний защитник и образец адекватности... Состав Сити ничего не потерял, а вот француз видимо уже с футболом закончил.
Однозначно худший трансфер Сити за последние лет 7-10, и для клуба это не только "выброшенные деньги", но и репутационные потери. "Зина" по сравнению с Менди просто идеальный крайний защитник и образец адекватности... Состав Сити ничего не потерял, а вот француз видимо уже с футболом закончил.