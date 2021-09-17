ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

Дортмундская «Боруссия» поборется с «Баварией» за Вернера

17 сентября 2021, 18:56

«Боруссия» из Дортмунда, судя по всему, уже смирилась со скорым уходом Эрлинга Холанда. «Шмели» уже подыскивают игроку потенциальную замену. Дортмундцы хотят побороться с «Баварией» за нападающего «Челси» Тимо Вернера, который недавно обозначил позицию по поводу своего трансфера. Боссы «Боруссии» посчитали немца самым подходящим вариантом на замену норвежцу.

Все новости
Слухи«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе
Сегодня, 15:40 Комментарии2
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии12
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Медив
Медив ответ протон (раскрыть)
18 сентября в 06:16
Ну а Челси прямо сказал, что после истории с Хадсоном с Баварией не будет вести никаких дел
Gahi
Gahi
17 сентября в 21:53
Посмотрим как слова Вернера будут подтверждены его выбором клуба из Бундеслиги. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
17 сентября в 21:39
У кого счет в банке больше,та команда и победит.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
17 сентября в 21:21
Да на бабки с Холанда можно будет нормально на рынке разгуляться.
1bear
1bear
17 сентября в 20:45
пусть лучше в Баварию
КЭТиК
КЭТиК
17 сентября в 20:12
Замена явно неравноценная.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 сентября в 20:05
С Баварией трудно состязаться.
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 20:02
Ну и слава богу, пусть бороться. В Челси он не тянет .
shlomo2
shlomo2
17 сентября в 19:41
Думаю, что это будет сложная борьба...
старина
старина
17 сентября в 19:27
Шмели врядли в курсе этой новости
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 19:16, ред.
Я думаю, в этом случае Бавария сдастся и не даст бой.
протон
протон
17 сентября в 19:00
Вернер прямо сказал, что если переходить в другой немецкий клуб, то в Баварию.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100