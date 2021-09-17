Дортмундская «Боруссия» поборется с «Баварией» за Вернера

«Боруссия» из Дортмунда, судя по всему, уже смирилась со скорым уходом Эрлинга Холанда. «Шмели» уже подыскивают игроку потенциальную замену. Дортмундцы хотят побороться с «Баварией» за нападающего «Челси» Тимо Вернера, который недавно обозначил позицию по поводу своего трансфера. Боссы «Боруссии» посчитали немца самым подходящим вариантом на замену норвежцу.
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