Дортмундская «Боруссия» поборется с «Баварией» за Вернера

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17 сентября 2021, 18:56

«Боруссия» из Дортмунда, судя по всему, уже смирилась со скорым уходом . «Шмели» уже подыскивают игроку потенциальную замену. Дортмундцы хотят побороться с «Баварией» за нападающего «Челси» , который недавно обозначил позицию по поводу своего трансфера. Боссы «Боруссии» посчитали немца самым подходящим вариантом на замену норвежцу.