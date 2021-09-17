Эррера: «Слухи в прессе не сочетались с реальной ситуацией Мбаппе в ПСЖ»

Полузащитник ПСЖ считает, что можно убедить подписать новый контракт с парижским клубом.

У меня было ощущение, что он собирается остаться.

В клубе нам всегда говорили, что Мбаппе остается. Я спросил его за две недели до закрытия рынка, и он сказал мне: «Я здесь». Все, что я видел в прессе, не сочеталось с тем, что произошло здесь. То, что произойдет в этом сезоне, может повлиять на ситуацию Мбаппе.