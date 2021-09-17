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Эррера: «Слухи в прессе не сочетались с реальной ситуацией Мбаппе в ПСЖ»

17 сентября 2021, 12:57

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера считает, что Килиана Мбаппе можно убедить подписать новый контракт с парижским клубом.

У меня было ощущение, что он собирается остаться.

В клубе нам всегда говорили, что Мбаппе остается. Я спросил его за две недели до закрытия рынка, и он сказал мне: «Я здесь». Все, что я видел в прессе, не сочеталось с тем, что произошло здесь. То, что произойдет в этом сезоне, может повлиять на ситуацию Мбаппе.

Напомним, что главным претендентом на трансфер Мбаппе этим летом был мадридский «Реал».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 сентября в 15:42
Андеру лучше молчать по данному вопросу. Ставки слишком велики
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 13:07
Не всё можно купить за деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 13:07
Хотел бы остался!
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