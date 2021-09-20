«Рома» начала переговоры по Луису Диасу из «Порту»

Римская «Рома» намерена пригласить в свой состав колумбийского вингера из «Порту» Луиса Диаса. Игрок отметился впечатляющей статистикой за сборную на минувшем Кубке Америки и попал в символическую сборную. Игра колумбийца впечатлила тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. В этом сезоне Луис Диас забил 3 гола в 6 матчах за «драконов». Отмечается, что переговоры между «Ромой» и «Порту» уже ведутся.
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