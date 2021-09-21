Ганчаренко вызван на заседание КДК РФС из-за нецензурной брани

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об удалениях главного тренера «Рубина» и наставника «Краснодара» в матчах 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

Слуцкий был удалён на 77-й минуте встречи против «Зенита» (1:3). После матча он заявил о профнепригодности арбитра Сергея Иванова. Ганчаренко получил красную карточку в игре против «Ахмата» (2:0), заявив после матча, что не знает, почему его удалили.

Слуцкий удалён за две жёлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.