Ганчаренко вызван на заседание КДК РФС из-за нецензурной брани

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об удалениях главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и наставника «Краснодара» Виктора Ганчаренко в матчах 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Слуцкий был удалён на 77-й минуте встречи против «Зенита» (1:3). После матча он заявил о профнепригодности арбитра Сергея Иванова. Ганчаренко получил красную карточку в игре против «Ахмата» (2:0), заявив после матча, что не знает, почему его удалили.
Слуцкий удалён за две жёлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.
А что касается Ганчаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Ганчаренко приглашён на заседание КДК по видеосвязи.
- Язык ослов я не знаю, поэтому выражался матом.
- Язык ослов я не знаю, поэтому выражался матом.
А по факту пожурят немного, штрафанут клуб, поставят на вид или строгое с занесением и отпустят. Отбудет Михалыч свою дискву и всё.
А по факту пожурят немного, штрафанут клуб, поставят на вид или строгое с занесением и отпустят. Отбудет Михалыч свою дискву и всё.
Видеоконференция:
КДК РФС: Виктор Михайлович, вы нас слышите?
Ганчаренко: Да е... твою мать, с..а, как этот микрофон включается бл...ь
Видеоконференция:
КДК РФС: Виктор Михайлович, вы нас слышите?
Ганчаренко: Да е... твою мать, с..а, как этот микрофон включается бл...ь