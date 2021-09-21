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Ганчаренко вызван на заседание КДК РФС из-за нецензурной брани

21 сентября 2021, 12:06

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об удалениях главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и наставника «Краснодара» Виктора Ганчаренко в матчах 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

Слуцкий был удалён на 77-й минуте встречи против «Зенита» (1:3). После матча он заявил о профнепригодности арбитра Сергея Иванова. Ганчаренко получил красную карточку в игре против «Ахмата» (2:0), заявив после матча, что не знает, почему его удалили.

Слуцкий удалён за две жёлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.

А что касается Ганчаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Ганчаренко приглашён на заседание КДК по видеосвязи.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 16:22
ВМГ- настоящий мужчина!
второй
второй
21 сентября в 16:07
у Ганчаренко это не первый раз-по моему его надо наказать по полной!!!Армейское прошлое и воспитание Гинера даёт знать!!!
Макс Мажирин
Макс Мажирин
21 сентября в 15:44
Лица попроще свои делайте)
За адекватность
За адекватность
21 сентября в 14:34
От Виктор Михалыч бесстыдник, матом гнет...
Аксинья
Аксинья
21 сентября в 14:11
Они наверно забыли что в России соловьи занесены в Красную Книгу))
Дима Логинов
Дима Логинов
21 сентября в 14:10
- Что вы скажете в своё оправдание?
- Язык ослов я не знаю, поэтому выражался матом.
SHMEL
SHMEL ответ LAISMEN (раскрыть)
21 сентября в 13:45
В России это просто слова, даже если есть другие употребляющиеся не для оскорблений, а иногда для уточнений, связки слов, красочности картины...
SHMEL
SHMEL
21 сентября в 13:42
Ну всё, расстреляют...
А по факту пожурят немного, штрафанут клуб, поставят на вид или строгое с занесением и отпустят. Отбудет Михалыч свою дискву и всё.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
21 сентября в 13:03
Ганчаренко приглашён на заседание КДК по видеосвязи.
Видеоконференция:
КДК РФС: Виктор Михайлович, вы нас слышите?
Ганчаренко: Да е... твою мать, с..а, как этот микрофон включается бл...ь
112910415
112910415
21 сентября в 12:53
опять обижают тренера
stromshik
stromshik
21 сентября в 12:51
В РПЛ давно уже нецензурная брань в адрес арбитров - адекватная и объективная оценка их работы, потому что культурными выражениями это не опишешь. За что штрафовать то?
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 12:44
Несправедливо! Витёк вовсе не орал матом на судей, он на нём с ними культурно разговаривал!
Байкал-38
Байкал-38
21 сентября в 12:30
Бубнин
Бубнин
21 сентября в 12:27, ред.
Артур Григорьянц понял, что наконец-то нашел достойного противника и пригласил Виктора Михайловича на словесный баттл по видеосвязи.
makkie
makkie
21 сентября в 12:25
Забавно, что оба в цска работали )))
LAISMEN
LAISMEN
21 сентября в 12:19, ред.
Мат - это такие слова, которые употребляют, когда нет слов.
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 12:09
Впереди ещё внезапный отъезд на историческую Родину.У ВитькА всё по плану:Успехи локальные и проблемы глобальные.
ДСА
ДСА
21 сентября в 12:06
Ругаться, а потом платить штрафы нынче в моде.
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