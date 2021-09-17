Главного тренера «Алании» дисквалифицировали на 5 игр за оскорбления

КДК РФС вынес ряд решений по матчу ФНЛ «Волгарь» — «Алания» (1:1), сыгранный 15 сентября. На заседании решили дисквалифицировать наставника «Алании» Спартака Гогниева на 5 матчей. Специалиста, который ранее в этом году уже был дисквалифицирован на 8 матчей, также оштрафовали на 100 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики».
Помимо этого, «за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики и оскорбительного жеста в адрес соперника», дисквалифицировали футболиста «Алании» Хетага Кочиева на 4 матча. Получил наказание в виде дисквалификации на 4 матча и штрафа в 100 тысяч рублей и тренер вратарей «Алании» Максим Фролкин «за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики в отношении Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальным лицам матча».
А Алании стоит задуматься, а нужен ли ей такой тренер?
А Алании стоит задуматься, а нужен ли ей такой тренер?
Можно было проще...
"Спартак дисквалифицирован на 5 матчей"
Можно было проще...
"Спартак дисквалифицирован на 5 матчей"
Как-то так.
Как-то так.