ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. ФНЛ 2021/2022

Главного тренера «Алании» дисквалифицировали на 5 игр за оскорбления

17 сентября 2021, 17:43
ВолгарьЛоготип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)1 : 1Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

КДК РФС вынес ряд решений по матчу ФНЛ «Волгарь» — «Алания» (1:1), сыгранный 15 сентября. На заседании решили дисквалифицировать наставника «Алании» Спартака Гогниева на 5 матчей. Специалиста, который ранее в этом году уже был дисквалифицирован на 8 матчей, также оштрафовали на 100 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики».

Помимо этого, «за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики и оскорбительного жеста в адрес соперника», дисквалифицировали футболиста «Алании» Хетага Кочиева на 4 матча. Получил наказание в виде дисквалификации на 4 матча и штрафа в 100 тысяч рублей и тренер вратарей «Алании» Максим Фролкин «за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики в отношении Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальным лицам матча».

Все новости
Итальянского тренера, который ударил судью, дисквалифицировали на 5 лет
02 октября ВидеоКомментарии18
ОфициальноГильерме дисквалифицирован на 2 матча РПЛ
30 сентября Комментарии10
Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за удаление в игре с «Янг Бойз»
29 сентября Комментарии3
ОфициальноЮран дисквалифицирован на один матч ФНЛ
29 сентября Комментарии2
«Барселона» обжалует жёлтую карточку Бускетса
27 сентября Комментарии4
Гасперини могут забанить на 20 дней за оскорбление антидопинговых офицеров
27 сентября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ альсато (раскрыть)
18 сентября в 19:56, ред.
Алания играет, а стадион стоит) без обид
Инсаров
Инсаров ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 сентября в 11:40, ред.
Глеб Грозовский, бывший духовник футбольного клуба "Зенит" Санкт - Петербург, дисквалифицирован на 14 лет за педофилию. Он уже начал отбывать дисквалификацию в одном из исправительных учреждений. Куда пойти молодым футболистам "Зенита"? В женский футбол?
альсато
альсато
18 сентября в 09:31
Алания-играет в футбол!...мы и в том году это видели и в этом!...Удачи!
112910415
112910415
18 сентября в 09:30
порой трудно сдержаться ...
SHMEL
SHMEL
18 сентября в 08:53
Наверное это не его , в смысле тренерская деятельность, раз не может держать себя в руках.
Alean
Alean
18 сентября в 06:46
Если он так продолжит, то его вообще отстранят от футбола, только из одной дисквы вышел, сразу пошёл на другую.
А Алании стоит задуматься, а нужен ли ей такой тренер?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 06:37
Очень длинное название ветки..
Можно было проще...
"Спартак дисквалифицирован на 5 матчей"
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 22:52
Ничего страшного!
протон
протон
17 сентября в 22:10, ред.
правда или нет не знаю. Пеле говорят в реанимацию уложили вечером, желаю скорейшего выздоровления, понимаю 80 лет очень сложно организму бывает восстанавливать клетки
particular
particular
17 сентября в 21:25, ред.
Жаль, что не посчастливилось поучаствовать в такой захватывающей и дорогостоящей перепалке..:)
протон
протон ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
17 сентября в 21:12
про судью что тот продажный якобы . по микрофону . помните? я считаю что это не нормативная лексика, чиновник такого высокого ранга позволить себе не должен .. я думаю он и сам потом понял что был не прав.
pomor45
pomor45 ответ drug01 (раскрыть)
17 сентября в 21:10
Больше на задницу похоже.
pomor45
pomor45
17 сентября в 21:09
Зато душу отвёл. Теперь отдохнёт пять недель за 100000 рублей. Не такая уж и дорогая путёвка.
Futurista
Futurista
17 сентября в 19:45
Опять Спартак виноват)...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 сентября в 19:39
Зря, Спартак, очень зря, люди взрослея умнеют вроде. Матч же не переиграть,. То в Грозном ты себя так повел, теперь снова.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ протон (раскрыть)
17 сентября в 19:36
И где ты слышал ненормативную лексику от него, напомни.
КЭТиК
КЭТиК
17 сентября в 19:11
Надо было ещё очки снять.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
17 сентября в 19:04, ред.
Мда, то бьёт, то оскорбляет, прям какой то быдло тренер)) правильно что дисквалифицировали
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 18:49
Горячие кавказские парни...
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
17 сентября в 18:46
Ну и слава богу, нашли общий язык. 🤝👍
LAISMEN
LAISMEN ответ Ironigor (раскрыть)
17 сентября в 18:35
Других футбольных судебных инстанций к сожалению у нас нет. А их правовая объективность согласен вызывает вопросы. Исход матча ни разу не был отменен Разве что несколько карточек в РПЛ отменили.
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
17 сентября в 18:31
А может вы мне напомните , кто подавал апелляцию и что-то было пересмотренно , игру переиграли , очки добавили ???
LAISMEN
LAISMEN ответ Ironigor (раскрыть)
17 сентября в 18:25
Еще раз повторюсь. Все спорные моменты можно решить мирно даже без словесной перебранки (себе хуже сделали).Есть видео и можно подать апелляцию в КДК на работу судейского корпуса и т.д.
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (комментарий удален) (раскрыть)
17 сентября в 18:21
Те проблемы которые они хотели решать, уважаемые судьи просто наглым образом не давали это сделать. И ещё таким же наглым образом дали пенальти в ворота Алании. Ну и не все люди с железными нервами. Не смгли сдержать их и тренеры Алании и некоторые игроки. Никаких рукопрекладств там не было. А слова с нецензурными словами всё таки имели место быть.
Как-то так.
LAISMEN
LAISMEN ответ Ironigor (раскрыть)
17 сентября в 18:17, ред.
Уважаемый в рейтинге №1 что плохого в моих рассуждениях. По вашим понятиям нужны разборки и потасовки. Есть видео и можно подать апелляцию в КДК на работу судейского корпуса и т.д. Спасибо за понимание.
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
17 сентября в 18:11
    drug01
    drug01
    17 сентября в 18:09
    Тренер это лицо команды
    STVA 1
    STVA 1
    17 сентября в 18:08
    Спартак импульсивный парень! Не выдержал!Ведь тяжело сдержаться видя двойные стандарты
    протон
    протон
    17 сентября в 18:04
    Рамзана Ахматовича когда-нибудь штрафовали за использование ненормативной лексики? Знающие люди подскажите, а то я запамятовал
    LAISMEN
    LAISMEN
    17 сентября в 18:04
    Хамить ребята не должны, а все проблемы на поле решать и игрой доказывать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100