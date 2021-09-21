Геркус: «Мы должны уважать решение Дзюбы»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ нападающего «Зенита» от приглашения в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ -2022.

Артем Дзюба выдающийся игрок и спортсмен. Он очень многое сделал для нашей сборной, его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если он считает себя пока не совсем готовым на 100 процентов помочь сборной, то мы должны уважать его решение.