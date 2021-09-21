ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

Геркус: «Мы должны уважать решение Дзюбы»

21 сентября 2021, 16:40

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

Артем Дзюба выдающийся игрок и спортсмен. Он очень многое сделал для нашей сборной, его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если он считает себя пока не совсем готовым на 100 процентов помочь сборной, то мы должны уважать его решение.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии13
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
21 сентября в 21:52
Сначала надо начать уважать его самого.......
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 19:35
В зените готов играть и забивать, а в сборной нет... Нет товарищ Геркус, тут другое, тут глупая упертость основанная на взаимоотношениях Дзюбы с Карпиным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 19:13
Смородина правильно сказала,он ссыт что Карпин его на скамейке сгноит,вот и отказался играть за сборную!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 19:05
Должны уважать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 18:52
Геркус такой же как и дзюба, любители тренировать руки.
berda2003
berda2003
21 сентября в 17:31
он такой же выдающийся спортсмен, как и ты выдающийся гендир - никакой.
а для нас он 56 серливый...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 17:30
Ушел и слава богу, а уважать или нет - это сугубо личное дело каждого.
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 17:28
Уважай,или нет,зависит от межличностных отношений.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 16:50
Дзюба понял что в сборной ему ни чего не светит.
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 16:47
Артем Дзюба выдающийся игрок и спортсмен.
Это клиника((((
протон
протон
21 сентября в 16:44
Характер решил показать, "незаменимый".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100