ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов к сборной России»

20 сентября 2021, 20:51

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал включение в расширенный состав сборной России форварда команды Гамида Агаларова.

Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ, показывает качественную игру и много забивает. Насколько он готов к сборной – об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.

Агаларов — игрок касания, который может решить штрафной эпизод. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент. Что касается его рубежа — это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.

Я бы не хотел его ни с кем сравнивать. Он есть Гамид Агаларов, у него свои достоинства и недостатки. Что касается его попадания в европейский чемпионат — нет ничего невозможного. Конечно приятно, что у нас появился игрок уровня сборной России. Это очень большой плюс и для ФК «Уфа», и для нашего тренерского штаба.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 22:39
Надо брать,хуже не будет!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 21:44
Учитывая сложности с нападением в сборной, думаю, Агаларов вполне может освежить игру команды. Его результативность просто феноменальна, ведь играет он в команде , которая борется за выживание и голы команде даются труднее , чем фаворитам. Надеюсь Гамид попадет в основной состав сборной.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 21:37
Ему вряд-ли дадут игровое время, больно ответственные матчи предстоят
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 21:04
Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов к сборной России» !
drug01
drug01
20 сентября в 20:59
Надо проверить в игре
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 20:55
Было бы удивительно если Стукалов не поддержал своего игрока.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100