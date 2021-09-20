Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов к сборной России» !

Главный тренер «Уфы» прокомментировал включение в расширенный состав сборной России форварда команды .

Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ , показывает качественную игру и много забивает. Насколько он готов к сборной – об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.

Агаларов — игрок касания, который может решить штрафной эпизод. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент. Что касается его рубежа — это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.