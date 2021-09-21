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Дзюба отказался от приглашения в сборную России

21 сентября 2021, 15:45

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуации и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Всё это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал её ещё не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

Я временно приостановил карьеру в сборной? Нет, хочу это подчеркнуть. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch ответ Шуnя771 (раскрыть)
23 сентября в 11:50
У Фредди много фанов 😁
Святослав Иванов
Святослав Иванов ответ David Young (раскрыть)
22 сентября в 09:55
в том, что он поставил своё эго выше интересов сборной, плюс не факт , что он был бы основным напом, гнилой чел, одним словом, хотя сборной мог бы помочь
Шуnя771
Шуnя771 ответ Nick Ch (раскрыть)
22 сентября в 08:52
Если я ошибся приношу извинения, просто с Фредди Меркьюри на соккере постилась пользовательница Адиса.
bashnat013
bashnat013
22 сентября в 08:13
Дзюба прочухал ситуацию что Карпин его опустит тем что в расширенный список взял ,а в основной не попадет
Землянин
Землянин ответ Caniggia (раскрыть)
22 сентября в 04:54
Дзюба с каждым годом не молодеет, век спортсмена не велик
Nick Ch
Nick Ch ответ Шуnя771 (раскрыть)
22 сентября в 01:55
Что?
Слайш
Слайш
21 сентября в 22:20, ред.
сори за офтоп, подскажите как старый дизайн вернуть? Было всё норм, а потом захожу и эта новая ерунда, которая не нравится и плохо работает. Подскажите пожалуйста..
ГолдБол
ГолдБол
21 сентября в 21:59
Заголовок должен быть 《Дзюба всяко не едет на ЧМ》
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 сентября в 21:34
Обычный пиар ход. Когда "звезда" начинает угасать, то надо же как-то о себе напомнить.
Ну и вот, снова самый обсуждаемый персонаж. Цель достигнута. Сборная и без этого чуда справится. Меньше распрей и интриг. Вперёд, Россия!
Petergoff
Petergoff
21 сентября в 21:24
Дзюба не первый, кто отказал сборной, так же Фернандес решил не возвращаться в сборную. Чувствуется, что у Валеры не очень здоровая обстановка в команде.
311
311
21 сентября в 21:00
Дзюба - переиграл и уничтожил Валеру!)
Хиромант
Хиромант
21 сентября в 20:57, ред.
- Да хватит вам гнать на Дзюбу!

- Играл - плохо...

- Не играет - тоже плохо...

- Вы уж определитесь: Какого "хрена" вам от него надо??? А потом уже пишите "гневные" комменты о патриотизме, и проч...

- А если мужик действительно не в лучших физических кондициях? И он решил поберечь силы на ЛЧ? Группа непростая, и его помощь там не помешает... А на два фронта его может не хватить! Уже ведь было такое... А критику огребёт и там, и там...

- Прав Артём!

- Выступи с "Зенитом" достойно в ЛЧ!

- А в сборной - пусть теперь Федя собирает "венки славы", или "венки люлей"... Пусть ещё его попинают в соцсетях...

- Потом настанет очередь следующего "мальчика для битья"...

- Это же Россия! Страна с Великим прошлым и Непредсказуемым будущим!!!
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Dima salev (раскрыть)
21 сентября в 20:46
Какой же шедевр ты выдал, благодаря опечатке. Прям оговорка по Фрейду.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 сентября в 20:45
Не в тех отношениях Карпин и Дзюба, чтобы Карпин предложил Дзюбе подобную комбинацию.
протон
протон
21 сентября в 20:17
Уже столько его стало в чемпе , что для других место не найти . Один спартак и дюба , как будто в России один город и одна команда . Повесьте их портреты у себя над кроватью и любуйтесь , но не надо насиловать всех болельщиков присутствием материалов в каждом выпуске и каждый божий день и по несколько раз . мёртвого достанете . Артём правильно всё рассчитал.
Валера его всё равно в лучшем случае на скамейку бы взял, на пожарный случай для навала в конце матча.. а возможно и был разговор в кулуарах. намекнул тренер, Дзюбы ты особо не найлейся что в основе выйдешь. вот он может и взорвался на эмоциях отказ.
Кроликов
Кроликов
21 сентября в 20:14
Простите, но Дзюба повел себя как обиженная девка. Вызвали, так презжай! Тренер разберется готов ты или нет! А пока только на словах патриот.
Tostao
Tostao
21 сентября в 20:04
Вот сказал бы это кто-то другой, поверил бы, как верил Акинфееву, а позже Фернандесу. А тут как не очень.
Dima salev
Dima salev
21 сентября в 19:53
Дзюба будет забывать голы в чемпионате и лиге чемпионов а Карпин проиграет Словакии и Словении,
Это будет месть с стороны Дзюбы
n272nm
n272nm
21 сентября в 19:52, ред.
Что-то я не могу понять многих комментаторов. Не вы ли, совсем недавно, приветствовали решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную и называли Артема бревном, щедро поливая помоями?! Вам же нравилась сборная без Дзюбы?! Чем вы теперь недовольны?!
Karlnfo
Karlnfo
21 сентября в 19:50
похоже из-за конфликта слился. Ну если он откажет и в дальнейшем, находя оправдания - пусть катится из РПЛ и из страны
Aleks Captain
Aleks Captain
21 сентября в 19:50
Дзюба-футболист = Бузова -певица!? Оба проффи...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Nick Ch (раскрыть)
21 сентября в 19:43
Привет Ади!

Так Карпин не позволит играть пеша... Как жизнь?
Шуnя771
Шуnя771 ответ praporchik zadov (раскрыть)
21 сентября в 19:42
Здравствуй Уважаемый!

Назбек не пробегал мимо тебя?) Потерялся из виду Бро!
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
21 сентября в 19:36
Спасибо Давид за ответ. Это не самое страшное, что я пережил за десять с лишним лет на соккере... Хорошо, что это случилось сейчас.

По Дзюбе. Это тот случай когда своим ответом он подтопил мою глыбу скептицизма к нему - он не готов играть не только за сборную, но и вообще за любую команду РПЛ. Наберет соответствующие кондиции, отвечающие требованиям и уровню сборной - велком.
Nick Ch
Nick Ch
21 сентября в 19:34
Отказывается якобы из-за плохой формы. Ну-ну, что-то когда при Усаче играл в плохой форме, от вызовов не отказывался лицемер...
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
21 сентября в 19:26
Здравствуйте. Если Вы про исключении из одной лиги в которую Вы не столь давно вступили, то да, хозяином лиги было принято решение исключить Вас. Почему - тут я не думаю что мне стоит об этом говорить, тем более что я сам узнал об этом постфактум и не обсуждал это решение. Как вариант можете попробовать написать хозяину лиги об этом, возможно он Вам ответит по поводу причины.

Что думаете о решении Артёма Дзюбы?
ГолдБол
ГолдБол ответ lobsterdam (раскрыть)
21 сентября в 19:20
Скорее это похоже на проплаченный пиар. И сейчас он пиарится как поп звезда - угасает интнрес надо или передернуть на камеру, или что нить ляпнуть как в лужу 30ть. Вообщем все равно как, главное засветиться, а продажные журналисты подхватят. Фу!до чего противно на ссе это смотреть. До 2018 года почти вся карьера по арендам, а теперь суперстар искусственный.
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
21 сентября в 19:17
Добрый вечер!

Мне показалось или мне поставил кто то "шлагбаум"? За какие грехи?)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 сентября в 19:15
Какой-то детский сад Сопелька
ildar_3871
ildar_3871
21 сентября в 18:44
Я же говорил что Дзюба не русский !
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