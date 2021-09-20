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Кафанов объяснил, почему вернул Сафонова в сборную России

20 сентября 2021, 17:09

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение в расширенный список национальной команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Вратарь пропустил сентябрьские матчи сборной России.

Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен».

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Hypnoz (раскрыть)
21 сентября в 05:54
А не заплохеет?
виктор бочарников
виктор бочарников
20 сентября в 20:37, ред.
Мотя в рамке лучший,но в силу молодости может накосячить в других моментах, важна именно стабильность игры. В любом случае желаем успеха и хорошей игры.
Аксинья
Аксинья ответ dok66 (раскрыть)
20 сентября в 19:13
Это точно - в сборной вратарей уже больше чем капитанов))
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 19:10
Нужен..., на скамейке запасных
1bear
1bear
20 сентября в 18:47
Сафонов нужен,но 5 вратарей - это многовато...
nubom
nubom
20 сентября в 18:10
Советую Карпину добавить еще трех тренеров: по защите, полузащите и нападению . Деньги дармовые, зато в случае поражений - крайнего хрен найдешь...
7stars2
7stars2
20 сентября в 18:02
Да, Мотя номер один, однозначно! Максименко тоже достоин...вот из них молодых нужно и определять кто первым будет, кто вторым...третьего можно до кучи любого...НО в октябре должен стоять Гильерме...пока молодые не освоятся в команде и смогут орать на защиту.
Hypnoz
Hypnoz
20 сентября в 18:01
Ждём трёху от Матвея !
протон
протон
20 сентября в 17:58
На перспективу . Лунь здесь лишний .. Кафанов в любом случае знает лучше нас кто Лучший. Главное видно что они за всеми следят и дают шанс каждому.
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 17:47
Две игры-это круто,хозяин барин...
drug01
drug01
20 сентября в 17:47
Своей игрой заслужил!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 17:47
Сафонов - заслуженно в сборной.
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 17:44, ред.
Такое ощущение складывается о Кафанове, что как ребёнок который не может выбрать с какой конфеты 🍬 начать, из тех которыми его угостили. Это совсем не нормальная ситуация когда в команду сборной приглашаются пять вратарей. В истории это первый такой случай. И между прочим внутри команды может из-за этого создаваться не нормальный климат. А это обязательно может отразится на игре всей сборной. Исходя из логике Кафанова, если вратарь два матча провёл удачно, то его можно пригласить в сборную ? И сколько тогда вратарей можно набрать? Ведь команда может оступится и проиграть любой команде по тем или иным причинам имея в составе условного Доннарумму, и значит Доннарумма больше не будет включён в сборную, а условный Сафонов, с которым его команда выиграла Тамбов в двух матчах, получит место в основе ? Непонятная для меня логика тренера вратарей. Вратарь не полевой игрок, и критерии выбора вратаря и полевого игрока совершенно разные.
В общем это моё субъективное мнение, а выбор, конечно, за тренерским штабом . Всем сборникам желаю Удачи, и, самое главное на данном этапе времени, попадания на Чемпионат мира. Всем Добра !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 17:44
Матвей большой молодец, он будет первым номером это время не за горами.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 17:37
Пора бы уже Кафанову окончательно определиться с тройкой вратарей. А дергать то одного , то другого - это не есть хорошо. Все допускают ошибки , матч на матч не приходится , но выбрать самых стабильных вполне реально. Маринато на данный момент №1, а два других должны быть близко по стабильности. Посмотрим , кого в итоге оставит Кафанов.
Всем здоровья.
berda2003
berda2003
20 сентября в 17:22
кафанов: " ...после игры Динамо с НН позвонил Шунину и сказал, что такой шунин сборной не нужен".
particular
particular
20 сентября в 17:21
Отсутствие явного первого номера делает движуху во вратарском списке запутанной, непредсказуемой и малообъяснимой...
Одна надежда на наших славных бомбардиров, которые наверняка забьют больше, чем киперы пропустят..:)
dok66
dok66
20 сентября в 17:17
Кафанов рулит . Столько вратарей никогда не было в составе сборной .
A.S.A
A.S.A
20 сентября в 17:17
Пока Гильерме показывает более надежнкю игру, он должен быть первым номером, а вот следом за ним основным вратарем на долгие годы должен стать именно Матвей. Удачи Сафонову
Дoбрыня
Дoбрыня
20 сентября в 17:14
Лично очень рад за Матвея...
Борислaв
Борислaв
20 сентября в 17:12
Запросто может стать номером 1
marut
marut
20 сентября в 17:10
Удачи Матвею...действительно заслужил
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