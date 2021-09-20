Кафанов объяснил, почему вернул Сафонова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение в расширенный список национальной команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Вратарь пропустил сентябрьские матчи сборной России.
Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен».
В общем это моё субъективное мнение, а выбор, конечно, за тренерским штабом . Всем сборникам желаю Удачи, и, самое главное на данном этапе времени, попадания на Чемпионат мира. Всем Добра !!!
В общем это моё субъективное мнение, а выбор, конечно, за тренерским штабом . Всем сборникам желаю Удачи, и, самое главное на данном этапе времени, попадания на Чемпионат мира. Всем Добра !!!