Кафанов объяснил, почему вернул Сафонова в сборную России

Тренер вратарей сборной России объяснил включение в расширенный список национальной команды голкипера «Краснодара» . Вратарь пропустил сентябрьские матчи сборной России.

Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен».