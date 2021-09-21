Зиньковский: «Попадание в сборную России — небольшой аванс»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

Когда появились первые мысли о сборной? Может быть, года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-Лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.