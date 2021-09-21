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Зиньковский: «Попадание в сборную России — небольшой аванс»

21 сентября 2021, 14:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

Когда появились первые мысли о сборной? Может быть, года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-Лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.

Ранее Зиньковский рассказал, что был шокирован вызовом в сборную России.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 20:51
За авансом обычно следует расчёт.
Свeтозар
Свeтозар
21 сентября в 16:08
Доказывай....и докажи!
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 14:46
Это не аванс - это авансище!
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 14:43
Это большой аванс, уже в клубе можно требовать прибавки к зарплате.
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