ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

Рианчо: «Для меня Глушаков — не знаковая фигура российского футбола!»

20 сентября 2021, 16:43

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Вызов Глушакова это действительно неожиданная новость. Сборная находится в процессе обновления, поэтому я удивлен, что не вижу новых молодых игроков. Новый тренерский штаб должен обновлять сборную молодыми. Это сейчас происходит в сборной Испании. Это залог успеха сборной Италии. Обновление сборной заключается в вызове нового поколения игроков, а не старого.

Может ли Глушаков стать капитаном сборной России? Это решит Карпин, но я не думаю, что Денис будет капитаном. Для меня Глушаков — не знаковая фигура российского футбола!

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 19:47
Вы кто товарищ ??? Вчера закончились выборы !!!
Вашу кандидатуру даже не рассматривали товарищ Рианчо . )
Gahi
Gahi
20 сентября в 19:38
Каждый тренер знает что делает, чтобы остальные готовились а не отдыхали, а окончательный состав расставит всё на свои места. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 18:37
Губошлёп знаковая фигура только для федуна он просто боится гнева собственных фанатов а то он давно вернул бы его в спартак.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 18:31
Он не для кого не фигура!
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 18:09
Даже бездарный испанский физрук, дело говорит дуракам!
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:00
Поведай ,гастарбайтер,кто у нас знаковая?
ZIBO rock
ZIBO rock
20 сентября в 17:35
При всем неоднозначном отношении к Глушакову, на данный момент он неплох и вызов в сборную вполне логичен! Уж всяко лучше нежели Оздоев!
beefs
beefs ответ idres (раскрыть)
20 сентября в 17:25
В том то и дело что молодых лучше его нет, вот в чем проблема...
shlomo
shlomo
20 сентября в 17:22
Думаю, что это все простое попадание в расширенный список и не более того
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 17:15
Глушак сейчас нормально выкладывается
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 17:06
Этих знатоков навалом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 17:06
Обычно изделие номер 8...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 сентября в 17:02
Отцепит его Карпин в итоге - как пить дать.
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 17:02
Сейчас у Карпина одна цель вывести сборную.
УЕСКА
УЕСКА
20 сентября в 17:00
Этот то куда лезет? Уже на место Карпина метит? В Италии центр обороны составляют 34 и 37летние Бонуччи с Кьеллини. Иммобиле 31, Инсинье 30, Жоржиньо 29, Верратти 28, Ди Лоренцо 28, Эмерсону 27. Где он там молодых нашел? Испания с их сменой поколений проигрывает всем подряд. Как ушло предыдущее поколение так с тех пор никаких трофеев не выиграли. Это плохой пример. В сборной должны играть не молодые а лучшие на данный момент. У Глушакова 6 голов в 8 матчах этого сезона и его вызов логичен.
idres
idres
20 сентября в 16:46
Ну теперь Глушак уже не тот ...ой не тот...
Cat01
Cat01
20 сентября в 16:45
Он вывел Спартак в чемпионы🏆🏆🏆
drug01
drug01
20 сентября в 16:44
Наших надо знать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100