Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал попадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
Вызов Глушакова это действительно неожиданная новость. Сборная находится в процессе обновления, поэтому я удивлен, что не вижу новых молодых игроков. Новый тренерский штаб должен обновлять сборную молодыми. Это сейчас происходит в сборной Испании. Это залог успеха сборной Италии. Обновление сборной заключается в вызове нового поколения игроков, а не старого.
Может ли Глушаков стать капитаном сборной России? Это решит Карпин, но я не думаю, что Денис будет капитаном. Для меня Глушаков — не знаковая фигура российского футбола!
Вашу кандидатуру даже не рассматривали товарищ Рианчо . )
Вашу кандидатуру даже не рассматривали товарищ Рианчо . )