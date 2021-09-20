Бывший тренер «Спартака» прокомментировал попадание полузащитника «Химок» в расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Вызов Глушакова это действительно неожиданная новость. Сборная находится в процессе обновления, поэтому я удивлен, что не вижу новых молодых игроков. Новый тренерский штаб должен обновлять сборную молодыми. Это сейчас происходит в сборной Испании. Это залог успеха сборной Италии. Обновление сборной заключается в вызове нового поколения игроков, а не старого.

Может ли Глушаков стать капитаном сборной России? Это решит Карпин, но я не думаю, что Денис будет капитаном. Для меня Глушаков — не знаковая фигура российского футбола!