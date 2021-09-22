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«Интер» одержал 1500 побед в Серии А

22 сентября 2021, 09:21
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вчерашняя победа миланского «Интера» над «Фиорентиной» со счётом 3:1 стала юбилейной для чёрно-синих. 1500 «викторий» одержал «Интер» в высшем итальянском первенстве. На это клубу потребовался 91 год, 11 месяцев и 15 дней. Первая победа состоялась в октябре 1929 года. Тогда миланцы одолели «Ливорно».

«Интер» в текущем сезоне набрал 13 очков в 5 матчах и является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии, а в подвале расположился «Ювентус».

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Все комментарии
h8you
h8you
22 сентября в 13:25
если бы еще все на поле были
ОПС
ОПС
22 сентября в 12:33
Можно и поздравить.
1bear
1bear
22 сентября в 11:57
...цифра впечатляющая - Интеру по-больше побед !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 11:12
Красивый юбилей.
swed27
swed27
22 сентября в 11:10
Выдающиеся достижение
Agamaga........
Agamaga........
22 сентября в 11:07
Красивая цифра, но хотелось бы увидеть цифры других ведущих клубов серии А.
alexgurzan
alexgurzan ответ ЦСКА САНЯ (раскрыть)
22 сентября в 10:35
Доброе утро.
Добавим, если будет возможность.
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 10:19
Незнаю как к этому относится.
Видимо это тоже какой-то рекорд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 10:12
А сколько проиграл?!
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 09:57
Показатель что надо - 1500 это цифра.
6sedb84gv2ux
6sedb84gv2ux
22 сентября в 09:53
Весьма серьёзный показатель
nikoladolgov
nikoladolgov
22 сентября в 09:53
А Спартаку 100 лет , и что ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 09:37
Много это или мало? Хотелось бы узнать, сколько побед у Милана, Наполи, Лацио, Ювентуса и Ромы. Всё ведб познаётся в сравнении.
drug01
drug01
22 сентября в 09:32
Отличный результат
ДАША Д
ДАША Д
22 сентября в 09:25
Всю ночь считали и персчитывали победы.
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
22 сентября в 09:24, ред.
Здравствуйте.
В составе Ланса нет Джонатана Клауса. Он значится как игрок Сезана, хотя стабильно выходит в этом сезоне за Ланс. Добавьте в состав, чтобы можно было купить в команду.
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 09:22
С чем его и поздравляем
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