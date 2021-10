«Интер» одержал 1500 побед в Серии А

Вчерашняя победа миланского «Интера» над «Фиорентиной» со счётом 3:1 стала юбилейной для чёрно-синих. 1500 «викторий» одержал «Интер» в высшем итальянском первенстве. На это клубу потребовался 91 год, 11 месяцев и 15 дней. Первая победа состоялась в октябре 1929 года. Тогда миланцы одолели «Ливорно».

1500 — Against Fiorentina, Inter have collected their 1500th Serie A win (including table wins). The Nerazzurri cross this milestone after 91 years, 11 months and 15 days from the first (October 1929 against Livorno). Historical. #FiorentinaInter