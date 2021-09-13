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Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, сделавший хет-трик в дебютном матче

13 сентября 2021, 20:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Рубин» в домашнем матче 7-го тура РПЛ разгромил «Урал» со счетом 4:0.

Хет-трик в этой встрече оформил новичок казанской команды — полузащитник Андерс Дрейер. Датский хавбек стал первым игроком в истории РПЛ, сделавшим хет-трик в дебютном матче в лиге.

До основания РПЛ три гола в первом матче в чемпионате России забивал один игрок: в 1993-м Евгений Титов дебютировал за «Жемчужину-Сочи» хет-триком в ворота ставропольского «Динамо» (4:2).

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Все комментарии
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов ответ цвпб23424 (раскрыть)
14 сентября в 10:13
Уже поздно.
цвпб23424
цвпб23424
14 сентября в 10:02
Подскажите пожалуйста уже пора с Месси сравнивать или еще рано??
Брулин
Брулин
14 сентября в 09:53
Но Владимиру Владимировичу важна футбольная Олимпиада и моральное состояние Ванюши Игнатьева:) Без лимита Ванюше 3 ляма евро в год никто платить не будет:)
Naraz
Naraz ответ Ded Ahmed (раскрыть)
14 сентября в 08:33
Ошибаешься. Это был не дебютный его матч
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1 ответ Chevengur (раскрыть)
14 сентября в 08:18
За 6 купили,без агентов! Абильдгор же договорился без откатов,по братски))
Zak11
Zak11
14 сентября в 07:38
А Путин нам указывает на то, что отменять лимит нельзя. Ссылаясь на олимпиаду. Ну как бы так сказать... Это вообще не главный футбольный турнир. Всем плевать на олимпийские игры, там одни молодёжные составы играют.
jgvgmy4rb82m
jgvgmy4rb82m
14 сентября в 04:25
Это очень круто
rycf2q75cxt5
rycf2q75cxt5
14 сентября в 04:24
Знатный дебют вышел
ОПС
ОПС
14 сентября в 01:51
Лиха беда, начало.
протон
протон
14 сентября в 01:47
Вот это у нас уровень РФПЛ. Приехал молодой ноунейм из датской деревенской команды и в первом матче сразу 3 гола. А наши паспортисты типа Чалова, Шапи, Бакаева и прочие Ломовицкие хорошо если за год забивают по 3-4. И мы их носим на руках и платим миллионы. Вот дела
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
14 сентября в 00:45
Датчане сейчас в огне
Ded Ahmed
Ded Ahmed
14 сентября в 00:19
Могу ошибаться, но мне кажется ещё в 2003 году латвийский легионер Михаил Михолап оформил хет-трик в дебютном матче в 1-ом туре за Аланию Владикаваз против Локомотива.
Хиромант
Хиромант ответ minai (комментарий удален) (раскрыть)
14 сентября в 00:17
Согласен, видимо ты занял моё место...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
14 сентября в 00:07
Сейчас читаю здесь что если бы не было лимита, то уровень нашего чемпа повысится. Скорее всего это так, но потом те же болельщики будут жаловаться на то, что русских в команде раз-два и обчелся! Мы через это проходили и многих болел это тоже не устраивало. Думаю, что в заявке соотношение легов и наших оптимальна
в районе 50/50.
Пепс
Пепс
13 сентября в 23:40
Урал очень дыряво играл в обороне. Как разминка пойдёт...)))) Мамин ещё помог, сам забил 2й и. 3-й мяч в ногу датчанина вложил, комик)))) Главное что б Дре не возомнил себе что тут все такие и одной левой ща будет хет трики клепать 😀😀😀😀😀😀😀
Хиромант
Хиромант ответ minai (комментарий удален) (раскрыть)
13 сентября в 23:34
- Ни хрена я не понял, чего ты хотел мне сказать...

- Ты, сам-то, хоть понял?

- Про какую шайку ты тут городишь? Да ты хоть видел, как игроку датчан ногу сломали? Открытый перелом! Кость торчала из ноги, и кровь на газон хлестала!!!

- Не видел??? Найди в Инете и посмотри!!! Вот это борьба за победу! Люди даже здоровья не жалели...
dzvinka
dzvinka
13 сентября в 23:29
да че тут, парень с пылу жару, с сильной европейской лиги(ДАТСКОЙ), дебютировал в дворовом чемпионате. Не успел понять, что тут можно и попроще))

Лимитчик Мамин - продукт отечественной тренерской школы, тоже дебютировал, кстати)))
4RT
4RT
13 сентября в 23:18
В Рубине умеют хороших футболистов находить
pomor45
pomor45 ответ Chevengur (раскрыть)
13 сентября в 22:49
Когда тебе предоставляют столько свободы, сколько Урал, выглядевший манекенами, - немудрено и покрасоваться.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 22:46
Дебют - это начало, а конец - всему делу венец . Вот в конце сезона и оценим.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
13 сентября в 22:43
Ну, я бы не сказал, что Урал Шалимова - уровень РПЛ.
Chevengur
Chevengur ответ Артур Халилов 1 (раскрыть)
13 сентября в 22:33
Так его и взяли за 7...Плюс всякие выплаты агентские, зарплата и т.п. Под десятку и выходит. Если продавать, то не меньше, чем за 15. Реально второй Аршавин будет(в хорошем смысле этого слова)
Chevengur
Chevengur
13 сентября в 22:31
Дааа...На фоне Игнатьевых-Костюковых "стеночки и распасовки" Хвичи, Бома, Хакшабановича и Ко. смотрелись как диво-дивное...А голы Дрейера прям вишенки на трех тортах...Предлагаю отменять к чертям собачьим этот лимит, а Яровинского сделать селекционером всего РПЛ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 22:19
Дебют получился на славу...
Хиромант
Хиромант
13 сентября в 22:02
- Живу уже давно - поэтому, повидал многое...

- И блестящую игру Черенкова и Гаврилова в "Спартаке", и взлёт Тбилисского "Динамо" в КК, и потрясающий успех Лобановского с "Динамо" Киев и сборной СССР.

- Но вот успех сборной Дании на ЧЕ 1992 - меня просто поразил!

- Мне очень импонировала игра сборной Югославии в те годы... Но тут - БАЦ! Отстранение Югославии от участия в Евро (вмешалась политика), и ФИФА допускают на Евро команду одной строкой ниже Югославии, именно Данию!!! Думаю, ради справедливости, буду болеть за Датчан...

- А футболисты-то не ожидали... Они уже были в отпусках... Кто на курортах, кто дома на огороде... - не суть важно.

- НО! Они сказали - ПОЕДЕМ ИГРАТЬ! И ПОЕХАЛИ! И ИГРАЛИ! И КАК ИГРАЛИ!
Рвали всех! Несмотря, ни на какие титулы! И в итоге - выиграли ЧЕ! (А если бы они перед ЧЕ ещё и тренировались... - чтобы они делали с соперниками?)

- С тех пор всегда слежу за Датчанами, и они мне всё больше и больше нравятся... И в этом отборочном цикле, на ЧМ 2022, у них уникальный результат - 6 матчей, 6 побед, забитых мячей - 22, пропущенных - 0!!!

- Поэтому хет-трик датчанина Дрейера в Рубине только подтвердил мои предположения. Не там Зенит, Спартак, ЦСКА и Локо усиления ищут... А вот Рубин - на правильном пути!

- Дрейеру -удачи в РПЛ!
phantom-k
phantom-k
13 сентября в 22:00
Да, с Мовсисяном разобрались)) ну крутое приобретение Рубина, можно только порадоваться
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
13 сентября в 21:56
Пора перепродавать,за 10млн Зениту))
Чист
Чист ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 сентября в 21:35
Раз пригласили Шалимова - есть задача свалить в ФНЛ
баск
баск ответ димон 37 (раскрыть)
13 сентября в 21:34
А, точно, он же в Краснодаре до этого поиграл..

Так что это я ерунду сморозил, прошу извинить..)
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 21:23
Неожиданно, но для Рубина вполне приятная ситуация.
Молодец парень , надо продолжить в том же духе.
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