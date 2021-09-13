Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, сделавший хет-трик в дебютном матче

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13 сентября 2021, 20:35

«Рубин» в домашнем матче 7-го тура РПЛ разгромил «Урал» со счетом 4:0.

Хет-трик в этой встрече оформил новичок казанской команды — полузащитник . Датский хавбек стал первым игроком в истории РПЛ , сделавшим хет-трик в дебютном матче в лиге.