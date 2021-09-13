Дрейер – первый игрок в истории РПЛ, сделавший хет-трик в дебютном матче

«Рубин» в домашнем матче 7-го тура РПЛ разгромил «Урал» со счетом 4:0.
Хет-трик в этой встрече оформил новичок казанской команды — полузащитник Андерс Дрейер. Датский хавбек стал первым игроком в истории РПЛ, сделавшим хет-трик в дебютном матче в лиге.
До основания РПЛ три гола в первом матче в чемпионате России забивал один игрок: в 1993-м Евгений Титов дебютировал за «Жемчужину-Сочи» хет-триком в ворота ставропольского «Динамо» (4:2).
а так смотрите такой чемпионат. я помню когда приехали Это о. и роберто Карлос. толпами люди шли смотреть на них . даже не ради их игры а то что они тут. что дети видят легенд.
а так смотрите такой чемпионат. я помню когда приехали Это о. и роберто Карлос. толпами люди шли смотреть на них . даже не ради их игры а то что они тут. что дети видят легенд.