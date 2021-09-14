Уникальный хет-трик Андерса Дрейера и новички с дублями. Ярчайшие дебюты в истории РПЛ

1631620665

вчера, 14:57

Датчанин из «Рубина» вошел в историю.

Андерс Дрейер установил рекорд

Датский новичок «Рубина» разразился хет-триком в своем первом матче в Российской Премьер-Лиге. Досталось бедному «Уралу», который уверенно лидирует в инвертированной турнирной таблице чемпионата России. Андерс Дрейер стал первым футболистом, который начал знакомство с РПЛ с хет-трика.

Вспоминали Мовсисяна, который забил три мяча в первом матче за «Спартак», но армянский форвард до этого выступал за «Краснодар», и если говорить о его дебюте в РПЛ , то это была игра за «Быков» против «Анжи», которая завершилась со счетом 0:0. Что же касается истинно первых матчей, то счастливчик Дрейер добился уникального достижения для чемпионатов России с момента образования Премьер-Лиги в 2001 году.

Андерс Дрейер – первый игрок в истории @premierliga, сделавший хет-трик в дебютном матче! 🌟 pic.twitter.com/YBEK6CXMBb — «Рубин» Казань (@fcrk) September 13, 2021

До создания РПЛ уже был хет-трик в дебютном матче

На заре чемпионатов России уже был случай с тремя голами в дебютном матче. Вингер сочинской «Жемчужины» Евгений Титов оформил хет-трик во встрече со ставропольским «Динамо», которое было повержено со счетом 4:2. Ни одному футболисту до Титова не удавалось стартовать с трех забитых мячей в чемпионатах СССР и России. При этом его достижение окружено весьма нетривиальными подробностями:

1. Евгений Титов присоединился к «Жемчужине» в начале 1993 года, а матч со ставропольским «Динамо» состоялся 9 июня (14-й тур). То есть своего дебюта за сочинский клуб рекордсмен ждал почти полгода.

2. Памятную игру Титов начал в запасе «Жемчужины», он вышел на замену на 15-й минуте вместо Евгения Жирова.

3. На момент появления Титова на поле его команда проигрывала со счетом 0:2 после двух быстрых голов ставропольцев. Этот счет сохранялся на табло до 53-й минуты, когда крайний полузащитник «Жемчужины» забил свой первый гол. Потом он еще отличился на 62-й и 82-й минутах (победный мяч), а окончательный счет в матче установил Гоча Гогричиани.

4. Все три мяча Евгений Титов забил с передач Сергея Нозикова.

5. До конца сезона яркий дебютант забил всего лишь еще один гол в чемпионате России (в ворота камышинского «Текстильщика»), и этот гол стал для него последним в футболке «Жемчужины». Меньше чем через год после своего хет-трика Евгений Титов покинул сочинский клуб.

Результативные дебюты в РПЛ (в хронологическом порядке с 2001 года)

1. Иржи Ярошик ( ЦСКА ; Чехия) — дубль

Когда: 16 марта 2003 года. Соперник: «Рубин» (4:0)

Дважды в Российской Премьер-Лиге результативно стартовали новички «Рубина», однако первый дебютный дубль был оформлен в ворота казанцев, а его автором стал звездный футболист ЦСКА Иржи Ярошик. Чешский полузащитник разразился дублем в матче первого тура, помимо него на воротах Сергея Козко расписались Сергей Семак и Дмитрий Кириченко. Команда Валерия Газзаева начала с крупной победы сезон-2003, на финише которого «армейцев» ждали первые в российской истории золотые медали.

2. Гилерме ( ЦСКА ; Бразилия) — дубль

Когда: 12 сентября 2009 года. Соперник: «Крылья Советов» (3:0)

Следующего яркого дебюта пришлось ждать шесть с половиной лет, и снова обратил на себя внимание футболист ЦСКА , причем Гилерме отыграл только второй тайм против «Крыльев Советов», а выходил на поле при счете 0:0. Вскоре после его появления на поле Томаш Нецид открыл счет, а потом бразильский форвард своими точными ударами довел дело до разгрома волжан.

3. Карлос Эдуардо («Рубин»; Бразилия) — дубль

Когда: 11 сентября 2010 года. Соперник: «Амкар» (3:0)

Болельщики казанского «Рубина» сдержанно празднуют супердебют Дрейера, потому что у них еще свежи в памяти обманутые надежды. Приобретенный за 20 миллионов евро Карлос Эдуардо забил два мяча в своем первом матче за «Рубин», казалось, в РПЛ прибыла суперзвезда, но потом были травмы, болезни и сомнения. Следующего гола бразильца пришлось ждать четыре года, тот яркий дебютант оказался трансферным провалом казанцев.

4. Ибраима Бальде («Кубань»; Сенегал) — дубль

Когда: 27 августа 2012 года. Соперник: «Волга» (6:2)

Сенегалец, перешедший в «Кубань» из испанской «Осасуны», открыл серию мощных африканских дебютов в РПЛ . Бальде принял деятельное участие в разгроме «Волги», Ибраима не только отметился дублем, но и сделал ассист на Пиццелли.

5. Фегор Огуде («Амкар»; Нигерия) — дубль

Когда: 10 марта 2014 года. Соперник: «Волга» (5:1)

Полтора года спустя «Волга» снова выступила в роли жертвы, а вдохновителем нового разгрома нижегородцев выступил Фегор Огуде. Нигерийцу потребовалось меньше четырех минут, чтобы забить свой первый гол в РПЛ , а во втором тайме он отличился после углового и вписал свое имя в перечень запоминающихся дебютов в чемпионатах России.

6. Али Соу («Ростов»; Гамбия) — дубль

Когда: 27 февраля 2021 года. Соперник: «Зенит» (2:2)

После сенегальца и нигерийца пришла очередь гамбийца. Дубль Али Соу не принес «Ростову» победу, но ведь и соперник был статусный, а второй свой мяч форвард забил в концовке, которую его команда проводила в меньшинстве. Казалось, лимит ярких дебютов 2021 году исчерпан, но у Андерса Дрейера были свои соображения на этот счет.

7. Андерс Дрейер («Рубин»; Дания) — хет-трик

Когда: 13 сентября 2021 года. Соперник: «Урал» (4:0)

Начало осени — лучшее время, чтобы мощно стартовать в РПЛ : 11 сентября забил два мяча Карлос Эдуардо, Гилерме отметился дублем 12-го, а Андерс Дрейер выбрал 13-е число для хет-трика. Начало — полдела, но теперь датчанину предстоит выдержать испытание медными трубами, которые играют осанну в его честь.