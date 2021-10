«Манчестер Сити» установил рекордную серию по разгромам дома

«Манчестер Сити» — первая английская команда высшего дивизиона с 1931 года, которая забила 5 или более голов в четырех домашних матчах подряд во всех соревнованиях. «Горожанам» в этом сезоне удалось разгромить:

«Эвертон» со счётом 5:0

«Норвич» со счётом 5:0

«Арсенал» со счётом 5:0

«РБ Лейпциг» со счётом 6:3

Абсолютный же рекорд принадлежит «Эвертону» образца 1931 года, тогда «ириски» громили всех дома 6 игр подряд.

