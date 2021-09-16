Беллингхэм побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

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16 сентября 2021, 10:59

Хавбек дортмундской «Боруссии» , на которого претендует английский гранд, установил достижение в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа». Игра прошла в Турции и закончилась со счетом 2:1 в пользу немцев, а Беллингхэм отличился одним из голов. Стоит отметить, что Джуд забил также последний гол «Боруссии» в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов в четвертьфинальном матче против «Манчестер Сити».

Таким образом, англичанин стал самым молодым автором забитых голов в двух матчах Лиги чемпионов кряду. На момент поединка с турками игроку было 18 лет и 78 дней. Предыдущий рекорд 2017 года принадлежал . Тогда французу было 18 лет и 85 дней.