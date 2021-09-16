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Беллингхэм побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

16 сентября 2021, 10:59
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм, на которого претендует английский гранд, установил достижение в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа». Игра прошла в Турции и закончилась со счетом 2:1 в пользу немцев, а Беллингхэм отличился одним из голов. Стоит отметить, что Джуд забил также последний гол «Боруссии» в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов в четвертьфинальном матче против «Манчестер Сити».

Таким образом, англичанин стал самым молодым автором забитых голов в двух матчах Лиги чемпионов кряду. На момент поединка с турками игроку было 18 лет и 78 дней. Предыдущий рекорд 2017 года принадлежал Килиану Мбаппе. Тогда французу было 18 лет и 85 дней.

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Все комментарии
протон
протон
16 сентября в 15:12
Только мне показалось странным второе достижение, учитывая первое...?)
dadrail
dadrail
16 сентября в 12:40
Нужно продолжать в том же духе...
1bear
1bear
16 сентября в 11:40
...желаю Беллингхэму не зазвездиться,как Мбаппе
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 11:32
И ведь не лень кому то эти денечки считать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 11:29
Теперь ясно почему интересуются.
Конь 666
Конь 666
16 сентября в 11:18
Талантливое поколение у Англии подрастает
berda2003
berda2003
16 сентября в 11:09
скоро в футболе, как в фигурном катании и в гимнастике - мужчинами будут считать пацанов с 14 лет.
Zenit_84
Zenit_84
16 сентября в 11:02
Хорошо когда появляются звездочки
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