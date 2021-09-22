Адвокат Хохлова: «Мы потребовали 150 млн рублей компенсации от Facebook»

Адвокат Анна Варганова, представляющая интересы рулевого «Ротора» , рассказала подробности иска специалиста к фэйсбуку.

Подать в суд – инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Дмитрий – публичный, медийный человек. А фэйсбук просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы фэйсбук перестал блокировать фамилию Хохлов.