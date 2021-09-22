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Адвокат Хохлова: «Мы потребовали 150 млн рублей компенсации от Facebook»

22 сентября 2021, 19:28

Адвокат Анна Варганова, представляющая интересы рулевого «Ротора» Дмитрия Хохлова, рассказала подробности иска специалиста к фэйсбуку.

Подать в суд – инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Дмитрий – публичный, медийный человек. А фэйсбук просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы фэйсбук перестал блокировать фамилию Хохлов.

Мы подали иск в Солнцевский районный суд, 5 октября там состоится заседание по иску Дмитрия Валерьевича. После этого суд направит решение в Министерство юстиции США, чтобы их уведомить. Там очень сложная система уведомлений.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 01:44
Чиши эту наглую соцсеть .
Брулин
Брулин
22 сентября в 22:56
Логично. Судя по результатам Ротора скоро сидеть без зарплаты
Agamaga........
Agamaga........ ответ STVA 1 (раскрыть)
22 сентября в 22:29
Проси максимум, получишь больше)
Agamaga........
Agamaga........
22 сентября в 22:28
Требования Кэтрин Майорги не даёт покоя "медийным" людям вроде Хохлова.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
22 сентября в 22:24
а если вспомнить кто такие американцы? это бывшие перебежчики Коллаборационисты , которые уехали с европейского материка для наживы . истребляя индейцев поголовно, и сея хаос по ныне. знаем мы их демократию. учат морали , у самих электрический стул...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 сентября в 22:16
150 мультов и губозакаточную машинку ему!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 22:16
Ещё в 17 году Эрдоган сказал: США вспоминают о демократии, только когда им это выгодно
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
22 сентября в 22:12
посмотрим на демократичность США в этой ситуации.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 22:02
Это понятно
311
311
22 сентября в 21:57, ред.
Если не нравится, просто удались оттуда в знак протеста!)
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
22 сентября в 21:56
Допустим если бы ты был Хохлов, и дал заявление обращение , то ты вообще не получил ничего, а тут медийность понимаешь? человек известен в широких кругах, адвокат будет работать и ему будет мзда
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
22 сентября в 21:53
верно. просил бы меньше, то ничего не получил,
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
22 сентября в 21:48
Дык как говорят!Проси больше меньше получишь!
Tostao
Tostao
22 сентября в 21:47, ред.
Ох, не застали эти фейсбуки времена, когда Хохлов играл, а комментаторы произносили:"Бьёт Хохлов!" Это ж какое поле деятельности для недовольных хуторян и их дрУзей.
steelhead
steelhead
22 сентября в 21:32
Как хорошо, что Динамо от этого слабоумного избавилось.
Сп62
Сп62
22 сентября в 21:26
Надо срочно модератора сменить в Фейсбуке или выговор ему объявить.
minai
minai ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 сентября в 21:13
А ведь и правда. Я знаком с челом по фамилии Свинорылов. Так его тоже фесбук заблокировал.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
22 сентября в 21:11
.
Comentarios
Comentarios
22 сентября в 21:10
Чет Ералаш вспомнил про фамилию Синица :)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 сентября в 21:10
Надо просто записаться как Хохлоff
За адекватность
За адекватность
22 сентября в 20:55, ред.
"Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу." Грубо два мульта зелени, сумма конечно выглядит нарядно. Надо было 10 просить, еще наряднее бы выглядела. Остается госпоже адвокату пожелать..
David Young
David Young
22 сентября в 20:53
Эту сумму ему наверняка не выплатят, но меры почти гарантированно будут приняты.
pele1981
pele1981 ответ Futurista (раскрыть)
22 сентября в 20:43
Или Панкратов-Блак))))
RamonCSKA
RamonCSKA
22 сентября в 20:34
Как обычно двойные американские стандарты, за фамилию Москалёв не блокируют
1bear
1bear
22 сентября в 20:33
60-летний пенсионер Иван Иваныч Хохлов нервно сосёт валидол...))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 20:30
Странная история у Хохлова с фэйсбук.
berda2003
berda2003
22 сентября в 20:24
Класс, срочно меняю фио на Бандеровец Кацап Хачикович - заблокируют эти 56ы одно из слов, отсужу несколько лямов в баксах и верну фио обратно.
Futurista
Futurista
22 сентября в 20:23
Панкратов-Чёрный в фейсбуке просто Панкратов)...
Futurista
Futurista
22 сентября в 20:20
-Какая у тебя фамилия?
-Хохлов....
- При чем здесь хохлы? Какая у тебя фамилия?...
протон
протон
22 сентября в 20:18
Да хоть 5 лямов отсудит, это уже победа для Хохлова, Не знаю причин почему блокируют и почему обращений раннее не было вопрос, не думаю что многие будут создавать для проверки ак. с инициалом Хохлов для проверки.. мне показалось причина в другом.
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