Адвокат Хохлова: «Мы потребовали 150 млн рублей компенсации от Facebook»

Адвокат Анна Варганова, представляющая интересы рулевого «Ротора» Дмитрия Хохлова, рассказала подробности иска специалиста к фэйсбуку.
Подать в суд – инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.
Дмитрий – публичный, медийный человек. А фэйсбук просто блокирует любое упоминание о Хохлове. Мы посчитали, что это та сумма, которая в полной мере соответствует причиненному ему ущербу. Но в первую очередь мы, конечно, хотим того, чтобы фэйсбук перестал блокировать фамилию Хохлов.
Мы подали иск в Солнцевский районный суд, 5 октября там состоится заседание по иску Дмитрия Валерьевича. После этого суд направит решение в Министерство юстиции США, чтобы их уведомить. Там очень сложная система уведомлений.