«Барселона» начала переговоры с Дембеле о продлении контракта

Каталонская «Барселона» и нападающий Усман Дембеле ведут переговоры о продлении контракта. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Сине-гранатовые опасаются повторения ситуации с Лионелем Месси. Именно поэтому клуб пойдёт навстречу футболисту и постарается удовлетворить его финансовые аппетиты.
Планировалось предложить Дембеле контракт до 2024 года, но игрок хочет минимум до 2025 года с существенным повышением зарплаты. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 января.
Если повысят зарплату - то гарантированно его не продадут (ну кому он будет нужен с зарплатой в 15-16 лимонов??). Получится что только повесят "ярмо себе на шею".
Если Усман, который сейчас даже близко не звезда, требует повышения немаленькой зарплаты - то уж лучше потерять его бесплатно и сэкономить по 13-15 лимонов на его зарплате в год. Всё равно, француз больше лечится чем играет, да и не факт что с такими запросами, проблемами с дисциплиной и такой "больничной картой" он кому-то будет нужен. Хотя его агент старательно распускает слухи якобы половина топов его хотят)))
Если повысят зарплату - то гарантированно его не продадут (ну кому он будет нужен с зарплатой в 15-16 лимонов??). Получится что только повесят "ярмо себе на шею".
Если Усман, который сейчас даже близко не звезда, требует повышения немаленькой зарплаты - то уж лучше потерять его бесплатно и сэкономить по 13-15 лимонов на его зарплате в год. Всё равно, француз больше лечится чем играет, да и не факт что с такими запросами, проблемами с дисциплиной и такой "больничной картой" он кому-то будет нужен. Хотя его агент старательно распускает слухи якобы половина топов его хотят)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281916/dembele-usman-barselona
Чем???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281916/dembele-usman-barselona
Чем???