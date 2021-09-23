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«Барселона» начала переговоры с Дембеле о продлении контракта

23 сентября 2021, 17:51

Каталонская «Барселона» и нападающий Усман Дембеле ведут переговоры о продлении контракта. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Сине-гранатовые опасаются повторения ситуации с Лионелем Месси. Именно поэтому клуб пойдёт навстречу футболисту и постарается удовлетворить его финансовые аппетиты.

Планировалось предложить Дембеле контракт до 2024 года, но игрок хочет минимум до 2025 года с существенным повышением зарплаты. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 января.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
23 сентября в 20:21
надеюсь что Договорятся...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 19:05
Надо продлевать, но только продлевать...
дурман
дурман
23 сентября в 18:41
Барса начала переговоры с Дембеле о продлений больничного
shlifen
shlifen
23 сентября в 18:39
13 лимонов в год он УЖЕ получал, теперь провалявшись 60-70% времени контракта на больничной койке - Дембеле хочет существенного повышения зарплаты. Ясно-понятно...
Если повысят зарплату - то гарантированно его не продадут (ну кому он будет нужен с зарплатой в 15-16 лимонов??). Получится что только повесят "ярмо себе на шею".
Если Усман, который сейчас даже близко не звезда, требует повышения немаленькой зарплаты - то уж лучше потерять его бесплатно и сэкономить по 13-15 лимонов на его зарплате в год. Всё равно, француз больше лечится чем играет, да и не факт что с такими запросами, проблемами с дисциплиной и такой "больничной картой" он кому-то будет нужен. Хотя его агент старательно распускает слухи якобы половина топов его хотят)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 18:15
У Барсы денег нет на повышение зарплаты.
протон
протон
23 сентября в 18:00
Как же это уже надоело.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 17:53
Давайте уже определиться пора.
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 17:53
постарается удовлетворить его финансовые аппетиты
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1281916/dembele-usman-barselona
Чем???
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