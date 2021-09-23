«Барселона» начала переговоры с Дембеле о продлении контракта

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23 сентября 2021, 17:51

Каталонская «Барселона» и нападающий ведут переговоры о продлении контракта. Текущее соглашение истекает летом 2022 года. Сине-гранатовые опасаются повторения ситуации с . Именно поэтому клуб пойдёт навстречу футболисту и постарается удовлетворить его финансовые аппетиты.

Планировалось предложить Дембеле контракт до 2024 года, но игрок хочет минимум до 2025 года с существенным повышением зарплаты. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 января.