Клопп в числе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Каталонская «Барселона» продолжает искать нового тренера. Рональд Куман на грани увольнения из-за конфликта с руководством и слабых результатов команды. Фанаты требуют уволить голландца. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в число кандидатов на пост нового наставника «Барселоны».
Пока неизвестно, насколько немцу интересна данная вакансия. Он в данный момент сосредоточен на работе в английском клубе.
Зачем менять стабильный и сформированный состав Ливерпуля, где тебе все доверяют, а болельщики поддерживают, на Барселону, где в ближайшие годы будет беда с финансами, а клуб должен распродавать игроков пытаясь расплатиться с долгами?? И опять же, болельщики требовательные, и врядли согласятся ждать годы для достижения результатов.
Все привыкли к победам, а перестроить мышление на "мы должны выживать любой ценой и постараться сохранить статус топ-клуба" с ещё недавнего "мы боремся за все трофеи и фавориты почти всех турниров" - ой как не просто...
Зачем менять стабильный и сформированный состав Ливерпуля, где тебе все доверяют, а болельщики поддерживают, на Барселону, где в ближайшие годы будет беда с финансами, а клуб должен распродавать игроков пытаясь расплатиться с долгами?? И опять же, болельщики требовательные, и врядли согласятся ждать годы для достижения результатов.
Все привыкли к победам, а перестроить мышление на "мы должны выживать любой ценой и постараться сохранить статус топ-клуба" с ещё недавнего "мы боремся за все трофеи и фавориты почти всех турниров" - ой как не просто...