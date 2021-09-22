Клопп в числе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

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22 сентября 2021, 14:26

Каталонская «Барселона» продолжает искать нового тренера. на грани увольнения из-за конфликта с руководством и слабых результатов команды. Фанаты требуют уволить голландца. Тренер «Ливерпуля» попал в число кандидатов на пост нового наставника «Барселоны».

Пока неизвестно, насколько немцу интересна данная вакансия. Он в данный момент сосредоточен на работе в английском клубе.