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Клопп в числе кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

22 сентября 2021, 14:26

Каталонская «Барселона» продолжает искать нового тренера. Рональд Куман на грани увольнения из-за конфликта с руководством и слабых результатов команды. Фанаты требуют уволить голландца. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в число кандидатов на пост нового наставника «Барселоны».

Пока неизвестно, насколько немцу интересна данная вакансия. Он в данный момент сосредоточен на работе в английском клубе.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
23 сентября в 09:43
Новость ради новости.
Все ведь понимают что ни в какую Барселону Юрген не перейдёт.
Следующая новость будет: "Клопп не будет тренировать Барселону".
Потом новости о том что ответил Юрген, что ответили представители Барселоны и выводы экспертов. )
Agamaga........
Agamaga........
23 сентября в 06:47
Стабильный Ливерпуль на проблемную Барсу точно не променяет Клопп.
Imrebellion
Imrebellion
22 сентября в 21:29
Если и Пеп, и Клопп уйдут летом творить новую историю для себя (один в сборную или в Юве, другой в Барсу), то АПЛ совсем преобразится. Более того, Сульшер может начать гегемонить)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 сентября в 16:28
Юрген будет в Ливерпуле до конца контракта! это даже не обсуждается
Оновтун
Оновтун
22 сентября в 16:22
Когда Клопп захочет покончить с футболом и своей репутацией, тогда возглавит "Барселону"
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 14:57
Пока что он сосредоточен как тренер Ливерпуля, через 2 года возможно.
нечитайло
нечитайло
22 сентября в 14:52
А он то сам как думает
КЭТиК
КЭТиК
22 сентября в 14:50
Из Ливерпуля его не реально переманить.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 сентября в 14:39
Не, Клопп слово давал, что отработает контракт до конца, а он не какой-нибудь Коутиньо, чтоб слова назад забирать
shlifen
shlifen
22 сентября в 14:37
"Пока неизвестно, насколько немцу интересна данная вакансия." - если даже нам понятно что такая работа врядли будет интересна Юргену, то думаю и в руководстве Барсы должны это понимать ))
Зачем менять стабильный и сформированный состав Ливерпуля, где тебе все доверяют, а болельщики поддерживают, на Барселону, где в ближайшие годы будет беда с финансами, а клуб должен распродавать игроков пытаясь расплатиться с долгами?? И опять же, болельщики требовательные, и врядли согласятся ждать годы для достижения результатов.
Все привыкли к победам, а перестроить мышление на "мы должны выживать любой ценой и постараться сохранить статус топ-клуба" с ещё недавнего "мы боремся за все трофеи и фавориты почти всех турниров" - ой как не просто...
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 14:36
Я думаю что Клопп очень грамотный человек и сейчас точно не покинет Ливерпуль.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 14:27
Зачем Клоппу геморрой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 14:27
Хочу видеть Клопа в Барсе
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