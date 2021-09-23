Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце

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23 сентября 2021, 19:35

Нападающий «Баварии» вернулся к тренировкам. Напомним, что француз неделю назад перенес операцию на сердце. У футболиста была сердечная аритмия.

Ближайший поединок «Баварии» Коман, которым интересуются английские топ-клубы, скорее всего, пропустит.