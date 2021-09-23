Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман вернулся к тренировкам. Напомним, что француз неделю назад перенес операцию на сердце. У футболиста была сердечная аритмия.
Schön, dich wieder auf dem Platz zu sehen, King! 😍#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/kbzTuMc3Xl— FC Bayern München (@FCBayern) September 23, 2021
Ближайший поединок «Баварии» Коман, которым интересуются английские топ-клубы, скорее всего, пропустит.
Чемпион Франции (2): 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Франции: 2013
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14
«Ювентус»
Чемпион Италии: 2014/15
Обладатель Кубка Италии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Италии: 2014, 2015
«Бавария»
Чемпион Германии (6): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Кубка Германии (3): 2015/16, 2018/19, 2019/20
Обладатель Суперкубка Германии (4): 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Победитель Клубного чемпионата мира: 2020
Суперкубок УЕФА 2020
Сборная Франции
Серебряный призёр чемпионата Европы: 2016
Чемпион Франции (2): 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Франции: 2013
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14
«Ювентус»
Чемпион Италии: 2014/15
Обладатель Кубка Италии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Италии: 2014, 2015
«Бавария»
Чемпион Германии (6): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Кубка Германии (3): 2015/16, 2018/19, 2019/20
Обладатель Суперкубка Германии (4): 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Победитель Клубного чемпионата мира: 2020
Суперкубок УЕФА 2020
Сборная Франции
Серебряный призёр чемпионата Европы: 2016