ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2021/2022

Коман вернулся к тренировкам после операции на сердце

23 сентября 2021, 19:35

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман вернулся к тренировкам. Напомним, что француз неделю назад перенес операцию на сердце. У футболиста была сердечная аритмия.

Ближайший поединок «Баварии» Коман, которым интересуются английские топ-клубы, скорее всего, пропустит.

Все новости
Агент Головина: «У Саши снова травма паха»
Вчера, 20:37 Комментарии10
Головин травмировался в игре с «Бордо»
Вчера, 18:28 Комментарии16
Почеттино: «Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле»
Вчера, 09:27 Комментарии17
«Я снова в строю!» Защитник ЦСКА Магнуссон восстановился от травмы
02 октября ФотоКомментарии14
Лосано признался, что мог потерять глаз из-за столкновения на поле
02 октября Комментарии2
ОфициальноСерхио Рамос продолжает тренироваться по индивидуальной программе
02 октября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
9wqt7ymqf4um
9wqt7ymqf4um
24 сентября в 03:27
С сердцем шутки плохи
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
23 сентября в 22:08
«Пари Сен-Жермен»

Чемпион Франции (2): 2012/13, 2013/14
Обладатель Суперкубка Франции: 2013
Обладатель Кубка французской лиги: 2013/14
«Ювентус»

Чемпион Италии: 2014/15
Обладатель Кубка Италии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Италии: 2014, 2015
«Бавария»

Чемпион Германии (6): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Кубка Германии (3): 2015/16, 2018/19, 2019/20
Обладатель Суперкубка Германии (4): 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Победитель Клубного чемпионата мира: 2020
Суперкубок УЕФА 2020
Сборная Франции

Серебряный призёр чемпионата Европы: 2016
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 20:25
Нужно быть осторожнее - здоровье самое важное.
протон
протон
23 сентября в 20:03
Дай Бог ему здоровье по больше.
beefs
beefs
23 сентября в 19:51
Чудеса какие то,какой из него футболист...
Cat01
Cat01
23 сентября в 19:37
Здоровья УДАЧИ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100