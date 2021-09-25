Нагельсманн установил новый тренерский рекорд «Баварии»

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25 сентября 2021, 11:33

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче Бундеслиги.

Таким образом, мюнхенцы под руководством забили уже 23 гола в первых шести поединках чемпионата Германии. Так результативно еще никто не дебютировал у руля команды за всю историю в данном турнире.

В предыдущем туре Нагельсманн сумел повторить достижение двух других тренеров «Баварии».