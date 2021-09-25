Нагельсманн установил новый тренерский рекорд «Баварии»

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче Бундеслиги.
Таким образом, мюнхенцы под руководством Юлиана Нагельсманна забили уже 23 гола в первых шести поединках чемпионата Германии. Так результативно еще никто не дебютировал у руля команды за всю историю в данном турнире.
В предыдущем туре Нагельсманн сумел повторить достижение двух других тренеров «Баварии».
И хоть пока результаты набор очков идёт стабильно, да плюс недавний разгром Барселоны, всё же есть некоторое непонимание игроков постоянной игровой аритмии от тренера.
Лига чемпионов покажет чего стоит юный немец. С командами уровня Сити, Реала или Челси небезгрешная оборона может стать проходным билетом со сцены в зрительный зал.
И хоть пока результаты набор очков идёт стабильно, да плюс недавний разгром Барселоны, всё же есть некоторое непонимание игроков постоянной игровой аритмии от тренера.
Лига чемпионов покажет чего стоит юный немец. С командами уровня Сити, Реала или Челси небезгрешная оборона может стать проходным билетом со сцены в зрительный зал.