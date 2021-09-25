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Нагельсманн установил новый тренерский рекорд «Баварии»

25 сентября 2021, 11:33

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче Бундеслиги.

Таким образом, мюнхенцы под руководством Юлиана Нагельсманна забили уже 23 гола в первых шести поединках чемпионата Германии. Так результативно еще никто не дебютировал у руля команды за всю историю в данном турнире.

В предыдущем туре Нагельсманн сумел повторить достижение двух других тренеров «Баварии».

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 19:09
Немецкая машина.Пока Нагельсманн радует
Пользуясь случаем, поздравим легенду Баварии, Карл Хайнц Румменигге сегодня отмечает 66!
Palex
Palex ответ Дима Логинов (раскрыть)
25 сентября в 16:05, ред.
Вообще-то под руководством Нагельсманна,Бавария провела всего семь официальных матчей,забив 26 мячей. Тренер молодой, новый, и ставит другой футбол что был при Флике. Время прошло всего ничего. Что касается обороны, то при Флике это был проходной двор, с безобразной игрой ЦЗ Боатенга и Зюле и двух крайков Девиса и Павара, которые увлекаясь атакой, забывали об обороне. Не сложно погуглить и увидеть сколько Бавария пропускала. По поводу конкурентов в ЛЧ, не впечатлил никто, особенно Челси в матче с Зенитом.
goalaktika
goalaktika
25 сентября в 16:03
С Баварией, каждый тренер в таком чемпионате, может штамповать рекорды один за другим. Не удивительно
112910415
112910415
25 сентября в 15:43
а будет ещё лучше
pecw826au6t3
pecw826au6t3
25 сентября в 15:34
Это очень круто
Дима Логинов
Дима Логинов
25 сентября в 12:32
Это всё хорошо, но Бавария при Нагельсманне не видится таким катком, каким она была при Флике. И пропускают много, столько же, например, у идущей на 13-м месте в Бундеслиге Арминии.
И хоть пока результаты набор очков идёт стабильно, да плюс недавний разгром Барселоны, всё же есть некоторое непонимание игроков постоянной игровой аритмии от тренера.
Лига чемпионов покажет чего стоит юный немец. С командами уровня Сити, Реала или Челси небезгрешная оборона может стать проходным билетом со сцены в зрительный зал.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 12:14
Главное - это то, чтобы голов хватало для победы , остальное второстепенно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
25 сентября в 12:04
Мои поздравления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 11:39
Выберут голевой лимит потом будут нулёвки катать...
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