«Тоттенхэм» хочет обменять Н'Домбеле на Марсьяля

Руководство «Тоттенхэма» хочет заполучить форварда МЮ Антони Марсьяля.
«Шпоры» готовы предложить в обмен на француза своего хавбека Тангая Н'Домбеле.
Ранее интерес к Марсьялю проявлял клуб из Бундеслиги.
Руководство «Тоттенхэма» хочет заполучить форварда МЮ Антони Марсьяля.
«Шпоры» готовы предложить в обмен на француза своего хавбека Тангая Н'Домбеле.
Ранее интерес к Марсьялю проявлял клуб из Бундеслиги.
Правда выглядит это все сомнительно, переход внутри чемпионата, да и чтобы Леви не заломил какую-то бешеную цену
Правда выглядит это все сомнительно, переход внутри чемпионата, да и чтобы Леви не заломил какую-то бешеную цену