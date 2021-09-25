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«Тоттенхэм» хочет обменять Н'Домбеле на Марсьяля

25 сентября 2021, 15:05

Руководство «Тоттенхэма» хочет заполучить форварда МЮ Антони Марсьяля.

«Шпоры» готовы предложить в обмен на француза своего хавбека Тангая Н'Домбеле.

Ранее интерес к Марсьялю проявлял клуб из Бундеслиги.

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Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 18:23
Это был бы шикарный трансфер для МЮ. Избавиться от никакущего Марсьяля и заполучить добротного опорника Ндомбеле.
Правда выглядит это все сомнительно, переход внутри чемпионата, да и чтобы Леви не заломил какую-то бешеную цену
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 15:22
Ну значит так надо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 15:05
Вполне равноценный обмен
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