Дибала получил травму в матче против «Сампдории»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче 6-го тура Серии А против «Сампдории».
На 10-й минуте встречи аргентинец открыл счёт в матче, однако уже на 21-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Отправляясь на скамейку запасных, Дибала не смог сдержать слёз. Вместо него в игру вступил Деян Кулусевски.
Ранее из-за болезни из строя выбыл другой футболист «Ювентуса».
Скорейшего выздоровления !!!
Скорейшего выздоровления !!!
Жаль, Мората и Кьеза загубили свои голевые шансы.
Надеюсь, каким-то чудом сыграет с Челси. Кулусевски вообще нулевой.
Жаль, Мората и Кьеза загубили свои голевые шансы.
Надеюсь, каким-то чудом сыграет с Челси. Кулусевски вообще нулевой.