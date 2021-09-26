ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Дибала получил травму в матче против «Сампдории»

26 сентября 2021, 15:14
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче 6-го тура Серии А против «Сампдории».

На 10-й минуте встречи аргентинец открыл счёт в матче, однако уже на 21-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Отправляясь на скамейку запасных, Дибала не смог сдержать слёз. Вместо него в игру вступил Деян Кулусевски.

Ранее из-за болезни из строя выбыл другой футболист «Ювентуса».

Все новости
Агент Головина: «У Саши снова травма паха»
Вчера, 20:37 Комментарии10
Головин травмировался в игре с «Бордо»
Вчера, 18:28 Комментарии16
Почеттино: «Я не знаю, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле»
Вчера, 09:27 Комментарии17
«Я снова в строю!» Защитник ЦСКА Магнуссон восстановился от травмы
02 октября ФотоКомментарии14
Лосано признался, что мог потерять глаз из-за столкновения на поле
02 октября Комментарии2
ОфициальноСерхио Рамос продолжает тренироваться по индивидуальной программе
02 октября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 17:03
Интересно на какое время выбыл...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 16:42
Скорейшего выздоровления.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 16:34
Хрусталь опять повредился . А жаль.
Скорейшего выздоровления !!!
beefs
beefs
26 сентября в 16:33
Очень жаль, скорейшего выздоровленя...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 15:40
Для Юве - это не есть хорошо.
Сидор новый
Сидор новый
26 сентября в 15:36
Ну совсем все печально...здоровья.
протон
протон
26 сентября в 15:34
Играл эти 20 минут практически гениально.
Жаль, Мората и Кьеза загубили свои голевые шансы.
Надеюсь, каким-то чудом сыграет с Челси. Кулусевски вообще нулевой.
протон
протон
26 сентября в 15:33
Здоровья! Отлично начал сезон, надеюсь ничего серьезного
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 15:17
Футбол травматична игра...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100