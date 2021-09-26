Дибала получил травму в матче против «Сампдории»

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26 сентября 2021, 15:14

Нападающий «Ювентуса» получил травму в матче 6-го тура Серии А против «Сампдории».

На 10-й минуте встречи аргентинец открыл счёт в матче, однако уже на 21-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Отправляясь на скамейку запасных, Дибала не смог сдержать слёз. Вместо него в игру вступил Деян Кулусевски.

Ранее из-за болезни из строя выбыл другой футболист «Ювентуса».