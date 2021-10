Нападающий «Барселоны» полностью восстановился после травмы, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Фати не появлялся на поле с ноября 2020 года из-за разрыва мениска.

𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !! @ANSUFATI gets the green light! 🟢🟢🟢



All the details: https://t.co/v8GRGEwW8W pic.twitter.com/KJb4xYM4RN