Пике проведёт чемпионат мира по игре в воздушные шары

Защитник «Барселоны» объявил, что собирается запустить первый в истории чемпионат мира по воздушным шарам вместе со стримером Twitch. Пике, который может завершить карьеру игрока, пообещал победителям большие призы.

Суть игры заключается в том, чтобы удержать воздушный шар в воздухе как можно дольше. 16 национальных команд из Латинской Америки и Европы пройдут квалификацию. Колумбия, Мексика, Аргентина, Испания, Франция, Португалия и Великобритания уже объявили о своём участие в кубке.

Gerard Pique and Ibai Llanos want to host a Balloon World Cup, with games kind of like this but with national teams, big prizes, and so on.pic.twitter.com/cvwJyelMjN