ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Пике проведёт чемпионат мира по игре в воздушные шары

27 сентября 2021, 21:14

Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил, что собирается запустить первый в истории чемпионат мира по воздушным шарам вместе со стримером Twitch. Пике, который может завершить карьеру игрока, пообещал победителям большие призы.

Суть игры заключается в том, чтобы удержать воздушный шар в воздухе как можно дольше. 16 национальных команд из Латинской Америки и Европы пройдут квалификацию. Колумбия, Мексика, Аргентина, Испания, Франция, Португалия и Великобритания уже объявили о своём участие в кубке.

Первый матч намечен на 14 октября.

Все новости
«Было большой честью поговорить с легендой». Хабиб встретился с Фергюсоном
Вчера, 19:19 ФотоКомментарии12
Неймар, Мбаппе и Верратти посетили день рождения французской модели
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии12
«Проиграли команде пастухов». В Италии обсуждают сенсационный успех «Спартака» в Неаполе
01 октябряАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии32
Балаге объяснил, почему именно Месси лёг под стенку в матче с «Ман Сити»
29 сентября ФотоКомментарии8
«Локомотив» прогулялся по солнечному Риму накануне матча с «Лацио»
29 сентября ФотоКомментарии7
Стадион «Шерифа» после победы над «Реалом» целый день празднует
29 сентября ВидеоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
за
за ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 сентября в 09:15
Ослик на Семака смахивает.
ДСА
ДСА
28 сентября в 04:52
Похоже без несчастных случаев тут не обойтись.
g857sqput4hk
g857sqput4hk
28 сентября в 04:44
Просто понял, что при нынешнем состоянии Барсы с футболом можно заканчивать
ОПС
ОПС
28 сентября в 02:48
Интересно будет посмотреть.
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 00:45
Больших успехов Пике!!!
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:12
типичный матч лолиги - ничего нового для Пуке, занят любимым делом.
sir_Alex
sir_Alex ответ STVA 1 (раскрыть)
27 сентября в 22:13
...лишь бы своих не наделало 😃
adrianes
adrianes ответ particular (раскрыть)
27 сентября в 22:07
Под отечественным допингом опасно,об табуретку в прыжке можно лицо разбить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 сентября в 22:03
Чего тока не придумают...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 21:57
.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 21:56
Тогда он точно осёл)...
Futurista
Futurista
27 сентября в 21:53
particular
particular
27 сентября в 21:50
Нашим припишут допинг и наверняка не допустят даже до квалификации :))
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
27 сентября в 21:42
.
Agamaga........
Agamaga........
27 сентября в 21:38
И этот вид спорта имеет право на жизнь))
Уже столько стран подписались на этот весёлый турнир.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 21:36
После этой игры, в голове Пике родилась мысль. Он предложил УЕФА и ФИФА перенести Чемпионат мира по футболу на Луну. В этом случае, чемпионат мира по футболу можно будет проводить раз в два года, или даже на более короткий период.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 21:30
Пике знакомит Федуна и Медведева с новой игрой....
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 21:27
Чем бы дитя не тешилось)))
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 21:15
Вот до чего мужика жизнь с Шакирой довела!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100