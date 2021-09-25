"Путин предложил рассмотреть идею о проведении в России ещё одного ЧМ"...

Президент России Владимир Путин, недавно выразивший свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ, предложил рассмотреть возможность проведения ещё одного чемпионата мира по футболу в России.
Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира.
Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Также Санкт-Петербург принял несколько матчей Евро-2020.
Предлагаю впервые в Истории ЧМ провести в России Всесезонный Чемпионат Мира По Всем Видам Спорта.
ВЧМПВВС№1 имени Путина В.В.
И сделать это доброй традицией.
Предлагаю впервые в Истории ЧМ провести в России Всесезонный Чемпионат Мира По Всем Видам Спорта.
ВЧМПВВС№1 имени Путина В.В.
И сделать это доброй традицией.