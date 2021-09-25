"Путин предложил рассмотреть идею о проведении в России ещё одного ЧМ"...

1632582824

25 сентября 2021, 18:13

Президент России Владимир Путин, недавно выразивший свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ , предложил рассмотреть возможность проведения ещё одного чемпионата мира по футболу в России.

Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира.

Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Также Санкт-Петербург принял несколько матчей Евро-2020.