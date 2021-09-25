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Путин предложил рассмотреть идею о проведении в России ещё одного ЧМ

25 сентября 2021, 18:13

Президент России Владимир Путин, недавно выразивший свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ, предложил рассмотреть возможность проведения ещё одного чемпионата мира по футболу в России.

Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира.

Россия принимала чемпионат мира по футболу в 2018 году. Также Санкт-Петербург принял несколько матчей Евро-2020.

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Все комментарии
Rybkin
Rybkin
26 сентября в 09:12
Разве что - по настольному?
valt134
valt134
26 сентября в 08:18
Понравилось народное бабло пилить... Всё ещё не нажрутся.
зигзаг
зигзаг
26 сентября в 03:56
Обслуживающий персонал ресторанов скажет спасибо)
Lexx1k
Lexx1k
26 сентября в 02:02
судя по его словам и действиям видно, что у него обширно развивается слабоумие. я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, просто констатирую факт. всё таки возраст уже почтенный и начинает брать своё.
Александр Валяев
Александр Валяев
26 сентября в 00:04
Пусть лучше рассмотрит вариант уйти на пенсию
Хиромант
Хиромант
25 сентября в 22:55
"Путин предложил рассмотреть идею о проведении в России ещё одного ЧМ"...

- Что опять???

- ЧМ по футболу, Крымский мост, космодром Восточный, Северный поток-2...

- Да вы хоть дайте людям достойные зарплаты и пенсии!!! Поднимите сёла и деревни из нищеты, в которую вы же их и загнали своими ГРАНДИОЗНЫМИ ПРОЕКТАМИ! Пенсионный возраст повысили по самое немогу!!! И раньше-то не все доживали до пенсии, а уж теперь-то, точняк, идти искать место на кладбище...
shur
shur
25 сентября в 22:34
...для кого проводить то, для неблагодарных писак на ветке или для тех кто
до сих пор не научился играть в футбол, то бишь многострадальную Сборную
России, без отбора...............???!!!
Агент ФСБ
Агент ФСБ
25 сентября в 22:34
Я за любой ЧМ, кроме футбола. НЕ наш это спорт.
112910415
112910415
25 сентября в 21:25
блестящая идея !
как о народе-то заботится !
Байкал-38
Байкал-38
25 сентября в 20:49
Конечно вряд ли дадут по большому футболу, но как мы видим в других видах спорта отказываются, то шансы есть. А собственно почему бы и нет?!
Проводит чемпионаты мира для нас это не проблема и если вслушаться и самое главное вдуматься в слова Путина, то можно понять, что он имел ввиду ЧМ по мини футболу!
протон
протон
25 сентября в 20:47
Понравилось пилить бабло в планетарных масштабах, на Олимпиаде и ЧМ
протон
протон
25 сентября в 20:46
Очень важно для страны в последнее время
И пенсионный возраст ещё раз поднимем
И повысить НДС до 30%
Эх, опять затягивать пояса…
Кроликов
Кроликов
25 сентября в 20:31
Ильф и Петров отдыхают! Простите пожалуйста, но уровень самолюбования зашкаливает! Куда народу последние "штаны" отнести?
valeron4321
valeron4321
25 сентября в 20:29
Ну на деньги, которые капают в карманы питерской шайке от поднятия пенсионного возраста можно в год несколько ЧМ по футболу проводить.
zooveterinar
zooveterinar
25 сентября в 20:28
Решил рейтинг повысить,сидя в бункере??!!
praporchik zadov
praporchik zadov
25 сентября в 20:22
Отмоют бабла...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ 1bear (раскрыть)
25 сентября в 20:21
Согласен на 500%!
djaich
djaich ответ 1bear (раскрыть)
25 сентября в 20:04
Ну если мы можем кормить миллионы иностранцев, давая им довольно высокооплачиваемые рабочие места, то, значит, проблем с хлебом нет. Иначе, почему миллионы русских не хотят их заместить в своей же стране?
djaich
djaich ответ Вoлхв (раскрыть)
25 сентября в 20:01
Это кому хлеба? В России миллионы весьма высокооплачиваемых рабочих мест заняты иностранцами, а конфликта интересов с местными по поводу их нет. Значит всех всё устраивает, проблем с хлебом нет.
Вoлхв
Вoлхв
25 сентября в 19:52
Зрелища есть....хлеба бы....
Обезжиренный
Обезжиренный
25 сентября в 19:51
Не до жиру нам. Партнёры из Европы всегда найдут причину, что бы перекрыть кислород всяким величавым имперским планам
1bear
1bear
25 сентября в 19:51
лучше наверное заботиться о благосостоянии народа...
...дать вначале хлеба,а потом зрелищ
djaich
djaich
25 сентября в 19:49
При уже готовой инфраструктуре почему бы и нет? Надо же затраты на построенные к ЧМ 2018 стадионы отбивать.
виктор бочарников
виктор бочарников
25 сентября в 19:46
А ещё можно футболистам зарплату поднять,а пенсионерам возраст,вот радости будет. Кстати города миллионники в Сибири уже построили?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 19:46
Предложил ещё раз казну брать по крупному.
Рязань 062
Рязань 062
25 сентября в 19:37
предлагаю провести межпланетный шахматный турнир в Нью Васюках....этого у нас еще не было.
Рязань 062
Рязань 062
25 сентября в 19:33, ред.
конечно нужно провести еще один ЧМ. у нас уже все живут здорово, зарплата у всех зашкаливает за 100 тыс. евро. в месяц. пенсии невозможно сосчитать. в общем у всего народа, денег куры не клюют. почему бы и ЧМ ПО ФУТБОЛУ НЕ ПРОВЕСТИ?
Romeo 777
Romeo 777
25 сентября в 19:32
Что он там ещё подготовил...какие сюрпризы ждать
particular
particular
25 сентября в 19:32, ред.
У нас смогут любое выгодное и интересное дело превратить в чёрную яму разорения и ярмарку фанфаронства. Есть ещё дела в стране, в которые можно вливать и нужно вваливать.
David Young
David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
25 сентября в 19:31
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