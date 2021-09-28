Егорычев: «Хорошо, что дотерпели и не пропустили»

Полузащитник «Урала» прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ .

От первого тайма очень хорошие впечатления. Старались играть в футбол, забирали почти все подборы, за счёт чего и атаковали. Во втором тайме понятно, что переживали, так как до этого не выигрывали в чемпионате. Хотелось удержать счет, поэтому чуть откатились назад и играли достаточно глубоко. Хорошо, что дотерпели и не пропустили.