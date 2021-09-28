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Егорычев: «Хорошо, что дотерпели и не пропустили»

28 сентября 2021, 09:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ.

От первого тайма очень хорошие впечатления. Старались играть в футбол, забирали почти все подборы, за счёт чего и атаковали. Во втором тайме понятно, что переживали, так как до этого не выигрывали в чемпионате. Хотелось удержать счет, поэтому чуть откатились назад и играли достаточно глубоко. Хорошо, что дотерпели и не пропустили.

Ранее главный тренер «Урала» Игорь Шалимов также прокомментировал эту встречу.

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ОПС
ОПС
28 сентября в 09:52
Все таки первая победа.
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