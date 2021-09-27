Шалимов: «Мы грамотно сыграли» !

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ.
Все довольны, что мы взяли эти важнейшие для нас три очка. Сегодня и завтра можно будет чуть выдохнуть, потому что последнее место в таблице серьезно давило. Эмоции положительные, а что касается игры, то мне кажется, что мы грамотно сыграли. Сегодня приняли решение не прессинговать соперника.
Мы перекрывали зоны, в обороне играли без мяча, не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Сложилось все для нас нормально.
Ранее стал известен лучший игрок этой встречи.
Сегодня Урал был не узнаваем, очень грамотно поставленная тактика Шалимова сыграла на все сто процентов. Как говорится чисто тренерская победа ✌. С чем я и поздравляю Шалимова ! Сегодня Божевич ничего не смог противопоставить игре Урала. Я ещё как-то надеялся, что подопечные Божевича после перерыва смогут хоть как-то противодействовать и навяжут свою игру, но ничего так и не произошло. Эрик Бикфалви был однозначно лучшим игроком всего матча. И очень спорно что его второй гол был отменен . Ещё хотелось бы отметить уверенную игру вратаря Урала Илью Помазуна. Вообще-то Урал сделал игру уже в первом тайме, не дав Арсеналу не единого шанса на то чтобы хоть как-то изменить ход игры. И Уральцы заслуженно победили. Ещё раз поздравляю Шалимова с первой победой в чемпионате России и пожелать дальнейших Успехов !!! Всем Добра !!!
Сегодня Урал был не узнаваем, очень грамотно поставленная тактика Шалимова сыграла на все сто процентов. Как говорится чисто тренерская победа ✌. С чем я и поздравляю Шалимова ! Сегодня Божевич ничего не смог противопоставить игре Урала. Я ещё как-то надеялся, что подопечные Божевича после перерыва смогут хоть как-то противодействовать и навяжут свою игру, но ничего так и не произошло. Эрик Бикфалви был однозначно лучшим игроком всего матча. И очень спорно что его второй гол был отменен . Ещё хотелось бы отметить уверенную игру вратаря Урала Илью Помазуна. Вообще-то Урал сделал игру уже в первом тайме, не дав Арсеналу не единого шанса на то чтобы хоть как-то изменить ход игры. И Уральцы заслуженно победили. Ещё раз поздравляю Шалимова с первой победой в чемпионате России и пожелать дальнейших Успехов !!! Всем Добра !!!