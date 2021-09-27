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Шалимов: «Мы грамотно сыграли»

27 сентября 2021, 22:24
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ.

Все довольны, что мы взяли эти важнейшие для нас три очка. Сегодня и завтра можно будет чуть выдохнуть, потому что последнее место в таблице серьезно давило. Эмоции положительные, а что касается игры, то мне кажется, что мы грамотно сыграли. Сегодня приняли решение не прессинговать соперника.

Мы перекрывали зоны, в обороне играли без мяча, не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Сложилось все для нас нормально.

Ранее стал известен лучший игрок этой встречи.

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Все комментарии
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28 сентября в 02:48
Не верю я в Шалимова, Урал - главный претендент на ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 22:52, ред.
Шалимов: «Мы грамотно сыграли» !
Сегодня Урал был не узнаваем, очень грамотно поставленная тактика Шалимова сыграла на все сто процентов. Как говорится чисто тренерская победа ✌. С чем я и поздравляю Шалимова ! Сегодня Божевич ничего не смог противопоставить игре Урала. Я ещё как-то надеялся, что подопечные Божевича после перерыва смогут хоть как-то противодействовать и навяжут свою игру, но ничего так и не произошло. Эрик Бикфалви был однозначно лучшим игроком всего матча. И очень спорно что его второй гол был отменен . Ещё хотелось бы отметить уверенную игру вратаря Урала Илью Помазуна. Вообще-то Урал сделал игру уже в первом тайме, не дав Арсеналу не единого шанса на то чтобы хоть как-то изменить ход игры. И Уральцы заслуженно победили. Ещё раз поздравляю Шалимова с первой победой в чемпионате России и пожелать дальнейших Успехов !!! Всем Добра !!!
протон
протон
27 сентября в 22:48
От Шалимова скрывают, что Урал по прежнему на последнем месте?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 22:42
А чё раньше так не играли?!
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