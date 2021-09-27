Шалимов: «Мы грамотно сыграли» !

Главный тренер «Урала» прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ .

Все довольны, что мы взяли эти важнейшие для нас три очка. Сегодня и завтра можно будет чуть выдохнуть, потому что последнее место в таблице серьезно давило. Эмоции положительные, а что касается игры, то мне кажется, что мы грамотно сыграли. Сегодня приняли решение не прессинговать соперника.

Мы перекрывали зоны, в обороне играли без мяча, не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Сложилось все для нас нормально.