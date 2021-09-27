Полузащитник , выступающий за «Ахмат» на правах аренды, прокомментировал итоги матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

Такие матчи очень важны. Играли с прямым конкурентом по таблице, поэтому значение этой победы сложно переоценить. Тем более что она одержана в гостях. Игра складывалась непросто, «Ростов» — серьезный соперник, большого преимущества не было ни у одной из команд. Нам очень помог гол в начале второго тайма, после которого счет стал 2:0. Оставалось еще много времени до конца матча, но задел в два мяча позволял чувствовать уверенно. Нужно было довести дело до победы, что и получилось сделать. Теперь важно хорошо подготовиться к матчу со «Спартаком» в следующем туре.