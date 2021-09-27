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Коновалов: «„Ростов“ — серьёзный соперник, большого преимущества не было»

27 сентября 2021, 09:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник Игорь Коновалов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, прокомментировал итоги матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

Такие матчи очень важны. Играли с прямым конкурентом по таблице, поэтому значение этой победы сложно переоценить. Тем более что она одержана в гостях. Игра складывалась непросто, «Ростов» — серьезный соперник, большого преимущества не было ни у одной из команд. Нам очень помог гол в начале второго тайма, после которого счет стал 2:0. Оставалось еще много времени до конца матча, но задел в два мяча позволял чувствовать уверенно. Нужно было довести дело до победы, что и получилось сделать. Теперь важно хорошо подготовиться к матчу со «Спартаком» в следующем туре.

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Все комментарии
161регион
161регион
27 сентября в 14:34
Арташеса надо спросить что с командой.... Походу он только и ждал чтобы ему разрешили строить жилой комплекс.... Теперь Ростов ему походу побоку.... На игрочках бабла срубил не хило... Весь походу в стройке
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 10:32
"Ростов" возможно является одним из самых кризисных коллективов в сегодняшней РПЛ. Карпин полностью переключился на сборную, Семин, отработав 1,5 месяца и сыграв семь матчей, решил ретироваться. Что происходит в команде - неизвестно. Более того, сегодня даже никакущий шалимовский "Урал" играет с "Арсеналом" и может догнать "Ростов" по набранным очкам. Что происходит в команде, так уверенно проводившей последние сезоны, непонятно.
Вoлхв
Вoлхв
27 сентября в 10:17
Тяжко будет Ростову вылезать из....
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 10:04
Песни у людей разные. Серьёзные !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 сентября в 09:57
Развалили Ростов нафик...
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