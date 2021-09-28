ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Президент «Лиона»: «Сделали всё возможное, чтобы подписать Азмуна»

28 сентября 2021, 11:56

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Я убеждён, что в летнее трансферное окно мы очень хорошо поработали. Наш совет директоров хорошо смог реализовать идеи тренерского штаба.

Мы даже сделали всё возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из «Зенита». Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы отличной сделкой для нас.

Все новости
Слухи«Краснодар» и «Локомотив» близки к договоренности о трансфере Пабло
Сегодня, 13:37 Комментарии2
Трансфер Тиля в «Фейеноорд» невозможен. Игрок много получает в «Спартаке»
Вчера, 15:00 Комментарии23
Слухи«Спартак» интересовался бывшим защитником «Милана» Родригесом
02 октября Комментарии3
Шварц: «У Кавани контракт с МЮ, не стоит говорить о том, что не состоялось»
30 сентября Комментарии6
СлухиТри испанских клуба заинтересованы в трансфере Барриоса
29 сентября Комментарии10
СлухиКавани мог перейти в «Динамо». Шварц решил отказаться от трансфера
29 сентября Комментарии28
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:14
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    28 сентября в 19:30
    Ну если говорить, что "всё возможное" - это предложить за игрока сумму, почти в 2 раза меньшую его реальной рыночной стоимости, тогда да. Сильно устали наверное, смотрите не перестарайтесь в следующий раз
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    28 сентября в 12:47
    Да сразу было понятно...
    ermak6848
    ermak6848
    28 сентября в 12:05
    Как бы там не было , а всё решают деньги...
    Ironigor
    Ironigor
    28 сентября в 12:02
    Могли бы, если бы... .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100