Президент «Лиона»: «Сделали всё возможное, чтобы подписать Азмуна»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Зенита» .

Я убеждён, что в летнее трансферное окно мы очень хорошо поработали. Наш совет директоров хорошо смог реализовать идеи тренерского штаба.

Мы даже сделали всё возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из «Зенита». Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы отличной сделкой для нас.