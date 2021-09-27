«Марсель» собирался подписать Магкеева зимой

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27 сентября 2021, 12:33

По данным источника, «Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» в предстоящее зимнее трансферное окно.

Игрок «Локомотива» произвёл впечатление на главного тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы.