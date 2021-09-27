«Марсель» собирался подписать Магкеева зимой

По данным источника, «Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.
Игрок «Локомотива» произвёл впечатление на главного тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы.
Утверждается, что «Марсель» был готов провести переговоры о возможном переходе Магкеева зимой, однако хавбек порвал крестообразную связку колена в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).
Источник варится на кухне !!!)
Источник варится на кухне !!!)