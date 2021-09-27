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«Марсель» собирался подписать Магкеева зимой

27 сентября 2021, 12:33

По данным источника, «Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.

Игрок «Локомотива» произвёл впечатление на главного тренера французского клуба Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы.

Утверждается, что «Марсель» был готов провести переговоры о возможном переходе Магкеева зимой, однако хавбек порвал крестообразную связку колена в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 18:40
Вернись к первому моему комментарию, там я всё сказал!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 18:36
Ну я же не спартач, не Назаров хвалебные песни петь.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 сентября в 18:29
И да, президент Марселя назвал фейком новость об интересе к Магкееву.
Думаю, никуда он не уедет. Как и остальные паспортисты РПЛ (за исключением единиц).
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 сентября в 17:46
Ну напиши, что такого в Магкееве, что он супер-пупер защитник/опорник?
протон
протон
27 сентября в 17:11
Как же жаль, что он сломался. Здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 сентября в 16:23
Игрок прекрасный, мне он запомнился с первого выхода в основе на позиции опорника. Парень с хорошей техникой с хорошей школой. Очень жаль, что так вышло. Но ведь Баринов сумел восстановиться, значит и Макгеев сможет. Удачи парню и здоровья
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 15:52, ред.
Ты сам говоришь, что почти не смотришь и как ты можешь тогда полностью судить какой он игрок? Если он вытеснил Мурило и Пабло, да его ещё и в сборную позвали и им интересуются, то значит есть за что.
Сейчас ты просто говоришь: "я не знаю кто он, но он плохой, так как не спартач".
Я к примеру стараюсь смотреть все матчи и имею представления почти на всех кто на слуху. Если игрок того же Спартака достоин то я так и скажу но никогда не скажу, что я его мало видел, но игрок плохой или средний. Говорю только то в чём уверен.
P.S. Ну и конечно я понимаю, что ты именно так написал лично мне...
112910415
112910415
27 сентября в 15:25
новость представляется сомнительной
за
за
27 сентября в 15:06
Да ладно, брехня!
ЧиП
ЧиП
27 сентября в 14:41
😳
Если так то впечатляет👍
Но никак не укладывается в голове чем он так впечатлил французов🤷‍♂️
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 сентября в 14:16
Я почти не смотрю матчи Локо и не понимаю, а почему все так восхищаются Магкеевым? Он же раньше стабильно на лавке сидел. А сейчас в основе играет и самого Пабло с Мурило вытеснил.
По мне так средний игрок, с хорошими антропометрическими данными. Но им восхищаются и в Миланы/Марсели сватают. Странно...
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 13:41
Возвращаются! Всё конечно зависит от физических данных и от характера человека. У Магкеева характера хватает.
Так, что будем надеется на лучшее, тем более таких игроков в сборной сейчас не хватает.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 13:30
Источник традиционно неизвестен.Событие традиционно не состоялось и достоверность сообщения резко устремилась к нулю.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 сентября в 13:30
После "крестов" редко кто возвращается к былой форме.
Одного желания мало, травмированное колено может мешать футболу на 100%.
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 13:21
Вот непруха!
Сп62
Сп62 ответ Bom Bom (раскрыть)
27 сентября в 12:59
К сожалению, это так.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 12:55
По данным "Источника", «Марсель» был заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.
Источник варится на кухне !!!)
shlomo
shlomo
27 сентября в 12:47
Не вовремя, как говориться....
Bom Bom
Bom Bom
27 сентября в 12:46
Кресты это печально. Не все возвращаются к прежнему уровню после восстановления
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 12:42
Если действительно хотят его подписать, то дождутся восстановления продолжат следить за ним и сделают предложение.
Ну, а с упорством и трудоспособностью Стаса можно за это не переживать, он ещё покажет себя!
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 12:40
Травма случилась в самый неподходящий момент.
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