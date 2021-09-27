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Кирьяков: «Захаряну нужно не задумываясь уезжать в Европу»

27 сентября 2021, 16:15

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стоит не задумываясь переезжать в европейский топ-клуб, если он получит соответствующее предложение.

Он является одним из основных игроков команды, это видно невооруженным глазом. Тренерский штаб ему доверяет, несмотря на достаточно юный возраст. Это говорит о том, что на него действительно рассчитывают. Нельзя сказать, что Захарян — абсолютный лидер команды, но то, что он основной игрок — это 100%.

Стоит ли переезжать? Сразу же. Знаю по своему опыту. Если есть хорошее предложение из хорошего чемпионата и клуба, надо его принимать. Попадаешь в такую систему, где каждый день существует конкуренция, надо доказывать свою состоятельность. Только так ты будешь прогрессировать. Боюсь, если он этой возможностью не воспользуется, то, как это часто бывало, молодой игрок успокаивается и останавливается в прогрессе. Наш чемпионат не способствует росту футболистов — это самая главная проблема.

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Все комментарии
astill07
astill07
29 сентября в 02:47
Типичное мнение самих футболистов и многих болельщиков: "сразу уезжать" в Европу, как только позовут. Это и есть самоощущение дворняжки в сравнении с породистыми псами.
suiw
suiw
27 сентября в 23:30
Если за него заплатят 15 млн.евро.А уж потом его спросят.
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
27 сентября в 22:21
В 18 лет уже нормально. Или рискует остаться в "вечно перспективных". Надо пробовать.
nubom
nubom
27 сентября в 21:02
Если верить, в будущую перестройку РФС - надо уезжать (просто так платить не будут), а если верить в президента, то лучше остаться - заработаешь больше и малой кровью (все разговоры о необходимости прогрессировать в игре - для бедных)...
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 19:00
Если-если-если-если...Уравнение с нулём известных.
SHMEL
SHMEL
27 сентября в 18:29
Соглашусь с Кирьяковым, за границей, в хорошем клубе он раскроется быстрее и заматереет, а у нас может завять как это уже случалось со многими восходящими звёздочками.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 17:39
Джек, внизу Мальме или Ленинград?))
25процентный клоун
25процентный клоун
27 сентября в 17:36
согласен, срочно уезжать во Францию к Головину и Месси, только в конкуренции сила
протон
протон
27 сентября в 17:16
Те кто уехал в основном выходят на 2й тайм. а то и вовсе полируют скамейки. надо ли?
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 17:16
Арсену не надо слушать всех этих эксперДов. Спешка хороша при ловле блох.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
27 сентября в 16:56
Согласен с Сергеем.
LAISMEN
LAISMEN
27 сентября в 16:54
Согласен что талантливый. молодой , перспективный. Помнится про многих таких как он самородках так говорили и что на сегодня видим. не надо его подгонять и форсировать события. Все придет в свое время. Как было сказано ранее пусть окрепнет , наберется опыта и мастерства, а там его точно заприметят. Сейчас главное психологически не травмировать парня. Вскружат ему голову всякими хваленными дифирамбами которые в конечном счете могут сказаться на нем отрицательно. Много таких было на памяти ( тот же Дзагоев который никуда так и не уехал). Да спортивная составляющая игрока и здоровье стабильно должны быть в идеале. Даже если и взяли куда не факт что сразу подключат его в игровой процесс, а того хуже запас, аренда или фармклуб. Все надо делать поэтапно и взвешено. Всем удачи.
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 16:39
Пару сезонов ещё может в Динамо поиграть. Юному парню надо набраться опыта и просто физически окрепнуть, быть готовым к более серьёзной конкуренции и более скоростному и контактному футболу. Главное продолжать упорно работать и прогрессировать и хорошие предложения из топ 5 у него будут. Будем надеяться, что Арсену не вскружат голову многочисленные похвалы, а также не хочется, чтобы его начали соблазнять и заваливать шальными деньгами. Только футбол и карьера должны его больше всего волновать. Надеюсь, у него всё сложится и в России и в сборной и в Европе. Удачи нашей юной надежде!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 16:37
Djebrael
Djebrael
27 сентября в 16:33
Не нужно форсировать события...
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 16:25
А по мне , так сезон - два может и в Динамо поиграть. Окрепнет , повзрослеет, вот тогда и за бугор махнуть можно будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
27 сентября в 16:19
А если не получит предложение от топ5, то все равно уезжать. Всему свое время. В этом возрасте его возьмут только на перспективу, те на лавку, а там неизвестно как сложится. Нужно уходить в 20-22 и только в основу, как головин.
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