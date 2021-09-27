Кирьяков: «Захаряну нужно не задумываясь уезжать в Европу»

Бывший российский футболист считает, что полузащитнику «Динамо» стоит не задумываясь переезжать в европейский топ-клуб, если он получит соответствующее предложение.

Он является одним из основных игроков команды, это видно невооруженным глазом. Тренерский штаб ему доверяет, несмотря на достаточно юный возраст. Это говорит о том, что на него действительно рассчитывают. Нельзя сказать, что Захарян — абсолютный лидер команды, но то, что он основной игрок — это 100%.

Стоит ли переезжать? Сразу же. Знаю по своему опыту. Если есть хорошее предложение из хорошего чемпионата и клуба, надо его принимать. Попадаешь в такую систему, где каждый день существует конкуренция, надо доказывать свою состоятельность. Только так ты будешь прогрессировать. Боюсь, если он этой возможностью не воспользуется, то, как это часто бывало, молодой игрок успокаивается и останавливается в прогрессе. Наш чемпионат не способствует росту футболистов — это самая главная проблема.