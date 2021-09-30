Сутормин — о голе в ворота «Мальме»: «Ковырнул в дальний — попал»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Мальме».

В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальме» стал контролировать мяч. Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление.

Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах.