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Сутормин — о голе в ворота «Мальме»: «Ковырнул в дальний — попал»

30 сентября 2021, 08:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о победе над «Мальме».

В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальме» стал контролировать мяч. Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление.

Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах.

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Все комментарии
протон
протон
30 сентября в 16:09
Почему все говорят о Ювентусе? Зениту главное обыграть Малмё на выезде и выйти в плей-офф ЛЕ. Это будет правильная и вполне достижимая цель. Не нужно мечтать о выходе в плей-офф ЛЧ. Зениту там делать нечего. Чтобы Зенит снова претендовал на выход в плей-офф ЛЧ, нужно отменять лимит и ждать два-три трансферных окна. Когда в Зените будут 10-12 легионеров уровня Сантоса, Барриоса и Клаудиньо, то можно будет о чём-то говорить.
Оновтун
Оновтун
30 сентября в 15:46
Семак: "Ковырнул в Газпром - попал"
makkie
makkie
30 сентября в 11:13
Дзюба так 90% голов забивает )))
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:08
В сознанку пошёл.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 сентября в 10:14
Президент "Оренбурга" после просмотра лигочемпионской игры "Зенита", когда до него дошло, что ковыряльщик стоит дороже 50.000 деревянных:
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 10:12
Посмотрим, сколько ты Ювентусу наковыряешь ??? Или Юве вам наковыряет???
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 09:53
Хоть раз всё легло в масть.
beefs
beefs
30 сентября в 09:16
Во, во кавырнул, а бить когда будешь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 08:50
Любят они забивать ковырнутые голы!
Futurista
Futurista
30 сентября в 08:46
С Челси в носу ковырял...
t54quv6cxu8e
t54quv6cxu8e
30 сентября в 08:38
Ковырнул весьма удачно
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
30 сентября в 08:30
Здравствуйте. Теперь у МЕРВ 442 очка, как и должно быть. Неправильно посчиталось из-за отсутствия у Яги Аспаса не реализованного пенальти в статистике матче.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 08:28
Упал очнулся гипс)
Вoлхв
Вoлхв
30 сентября в 08:23
Ключевое слово "ковырнул"...:)))))
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