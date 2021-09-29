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Червиченко: «„Спартаку“ в матче с „Наполи“ поможет чудо или Хоттабыч»

29 сентября 2021, 23:17
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы:

Радужных ожиданий никаких. Думаю, всё будет печально. Дай Бог, чтобы не на ноль отыграли и, хотя бы раз забили. Конечно, может быть и такая сенсационная победа, как вчера у «Шерифа». Это футбол.

«Спартак» может обороняться, а потом в конце ударить и попасть в девятку. Любой игрок сможет: и Понсе, и Промес, и Ларссон, если выйдет, и даже Джикия. Я изредка смотрю «Наполи», и не знаю, за счет чего «Спартак» сможет не проиграть. По скорости уступает, работа с мячом и взаимосвязи — хуже. «Спартаку» в матче с «Наполи» поможет чудо или Хоттабыч.

Поединок между «Наполи», игроки которого серьёзно настроены на матч, и «Спартаком» состоится 30 сентября в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
30 сентября в 17:15
Уже чудо будет если 0-5 не отольют
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
30 сентября в 12:55
Если сегодня проиграем то ни чего плохого неслучиться сами знаем на что способны,но хотелось бы чтоб парни хоть и проиграют но чтоб показали игру,чтоб не стыдно было сказать проиграли зря
galeevae
galeevae
30 сентября в 12:21
Господину Червиченко поможет поднять самооценку, только хороший психолог и диета. Может тогда и отпадет необходимость пиарится за счет своего бывшего клуба. А про шансы "Спартака" против "Наполи" мы и сами все знаем. Но пример "Шерифа" показывает, что в футболе возможно все. Вперед "Спартак"!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 сентября в 10:12
В футболе ,как и в жизни ,всякое бывает ! Бывает что и голодный обсе........ится ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 сентября в 10:11
Хоттабыч ,сдал отрицательный тест на коронавирус ,получил визу и вылетел в Неаполь ! Встречайте !))))
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 06:48
Случайности в футболе имеют место быть.
ABir
ABir
30 сентября в 06:01
Шансы Спартака минимальные в противостоянии с Наполи. В победу Шерифа в Мадриде тоже мало кто верил. Никто не упрекнёт Спартак в поражении, если они сыграют в самоотверженный и достойный футбол.
ОПС
ОПС
30 сентября в 05:21
Вряд ли что то поможет.
протон
протон
29 сентября в 23:21
Чемп, у вас совсем беды?
Вы в курсе, что провал столетия не равно провальное столетие клуба?
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