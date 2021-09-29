Червиченко: «„Спартаку“ в матче с „Наполи“ поможет чудо или Хоттабыч»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» с «Наполи» в групповом этапе Лиги Европы:

Радужных ожиданий никаких. Думаю, всё будет печально. Дай Бог, чтобы не на ноль отыграли и, хотя бы раз забили. Конечно, может быть и такая сенсационная победа, как вчера у «Шерифа». Это футбол.

«Спартак» может обороняться, а потом в конце ударить и попасть в девятку. Любой игрок сможет: и Понсе, и Промес, и Ларссон, если выйдет, и даже Джикия. Я изредка смотрю «Наполи», и не знаю, за счет чего «Спартак» сможет не проиграть. По скорости уступает, работа с мячом и взаимосвязи — хуже. «Спартаку» в матче с «Наполи» поможет чудо или Хоттабыч.