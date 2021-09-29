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Мостовой: «„Зенит“ может побороться с „Ювентусом“ за выход из группы в ЛЧ»

29 сентября 2021, 23:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

«Зенит» выиграл уверенно и на удивление легко. Не знаю, что произошло с «Мальме», но хороший и, что главное, быстрый гол «Зенита» им здорово помог. Да, потом гости выровняли игру, но в целом играли боязливо. Я не понял, так ли был хорош «Зенит», или настолько плох «Мальме». Нельзя сказать, что «Зенит» приложил много усилий, будто на классе выиграл, но и соперник особо не создавал препятствий. У них ничего не было, даже в борьбу не шли особо. А после второго гола сразу было всё понятно.

«Зенит» ещё может побороться с «Ювентусом» за выход из группы, итальянцы могут потерять очки с «Челси». Решающими будут матчи с «Ювентусом», но хоронить «Зенит» заранее точно не стоит.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:10
Это он ещё говорил явно да матча "Ювентус"-"Челси".Теперь угрюмо молчит.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
30 сентября в 10:08
Конечно может и поборется, но ничего из этого не выйдет.
Petergoff
Petergoff
30 сентября в 08:54
Не нужен нам берег турецкий))) Вот выход в ЛЕ, самое то.
112910415
112910415
30 сентября в 07:29
малость занесло его
3 место будет отличным результатом !
88_DEIVID
88_DEIVID
30 сентября в 07:21
Не может, что и показал вчерашний матч Юве-Челси.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
30 сентября в 07:09
Об этом говорить ещё очень рано.
ДСА
ДСА
30 сентября в 06:51
И третьим местом будут довольны.
ОПС
ОПС
30 сентября в 03:18
Остается на это надеяться.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 сентября в 00:53
В ЛЕ то должны попасть - однозначно.
протон
протон
30 сентября в 00:09
Ключевое слово "будто". После первого гола и до удаления все было не столь радужно. Надо объективно смотреть на вещи, есть над чем работать.
Баобаб
Баобаб
29 сентября в 23:54
А чё не с Челси?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 23:52
Я бы не спешил с такими выводами...
Sten1
Sten1
29 сентября в 23:52
Саша ты бредишь
4RT
4RT
29 сентября в 23:47
Давайте теперь корону примерим 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Wolf77785 (раскрыть)
29 сентября в 23:47
Эко Вас братец понесло после 4-0)))
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 23:47
Сразу видно где Царёк харчуется))
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 23:45
Юве на голову сильнее Челси
Wolf77785
Wolf77785
29 сентября в 23:43
надо дома побеждать, и Юве и Челси!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 сентября в 23:38
А Зенит и пройдет дальше в ЛЕ. А Юве и Челси - это футбол с другой планеты. Две игры с Юве все покажут, к сожалению.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 23:34
Шансы есть всегда, но у Зенита они минимальны. Ювентус - это не Мальме и с ним не забалуешь. Конечно хотелось бы , чтобы Зенит прошел дальше, но все же - это маловероятно. Но будем болеть, а так как бог даст, может и повезет Зениту .
Ждем игр с Ювентусом, в этих матчах все и прояснится.
Всем здоровья.
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