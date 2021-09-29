ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Игонин: «Победа без пропущенных голов вселяет уверенность в „Зенит“»

29 сентября 2021, 23:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

В целом, ребята хорошо сыграли. Понятно, что соперник был не в лучших кондициях, достаточно большое количество игроков отсутствовало. Но «Зенит» играл по той схеме, которая нам последнее время очень нравится, и добился результата. Были некие вопросы, конечно, но самое главное — команда показала результат и желание бороться.

Победа без пропущенных голов вселяет некую уверенность в команду. Конечно, такой крупный счет был неожиданным. Но тут удаление сыграло свою роль. Такие моменты сложно предугадать, поэтому никто и не ставил таких прогнозов. Да и вообще, на мой взгляд, лучше не делать таких прогнозов, чтобы потом не разочаровываться. Мы за этот тур увидели, что ход матча может складываться совершенно по-разному, поэтому ожиданий от матча с «Ювентусом» пока нет. Бывает, что вмешиваются такие вещи, как гол, удаление и тому подобное. Всё возможно, конечно. Но, очевидно, легче не будет.

Напомним, что «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии12
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:12
Численное преимущество,позволившее "Зениту" одержать не скромную победу,а просто "жизнеутверждающую"...ДО него могли и пропустить.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 07:48
Когда-то это должно было случиться.
ОПС
ОПС
30 сентября в 06:22
Ждем продолжения.
zooveterinar
zooveterinar
30 сентября в 02:48
Скорее случайность и фактор домашнего поля ,в любом случае эту победу нужно закреплять на выезде!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
30 сентября в 01:30
Есть повод порадоваться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 00:45
Нужны ещё две победы!
1bear
1bear
30 сентября в 00:05
Роналду лишил меня победы......
Cat01
Cat01
30 сентября в 00:04
Первая большая радость
drug01
drug01
30 сентября в 00:03
Это очень радует
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100