Игонин: «Победа без пропущенных голов вселяет уверенность в „Зенит“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

В целом, ребята хорошо сыграли. Понятно, что соперник был не в лучших кондициях, достаточно большое количество игроков отсутствовало. Но «Зенит» играл по той схеме, которая нам последнее время очень нравится, и добился результата. Были некие вопросы, конечно, но самое главное — команда показала результат и желание бороться.

Победа без пропущенных голов вселяет некую уверенность в команду. Конечно, такой крупный счет был неожиданным. Но тут удаление сыграло свою роль. Такие моменты сложно предугадать, поэтому никто и не ставил таких прогнозов. Да и вообще, на мой взгляд, лучше не делать таких прогнозов, чтобы потом не разочаровываться. Мы за этот тур увидели, что ход матча может складываться совершенно по-разному, поэтому ожиданий от матча с «Ювентусом» пока нет. Бывает, что вмешиваются такие вещи, как гол, удаление и тому подобное. Всё возможно, конечно. Но, очевидно, легче не будет.