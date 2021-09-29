Сёмин — о «Зените»: «Наконец-то россиян порадовал клуб в еврокубках»

Бывший главный тренер «Ростова» прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наконец-то россиян порадовал клуб в еврокубках. «Зенит» показал очень солидную игру, матч смотрелся по-настоящему еврокубковым. Увидел интересные задумки Семака на этот матч, это не может не радовать. Болельщикам, которые были на стадионе, повезло увидеть такой результативный футбол.