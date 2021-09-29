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Сёмин — о «Зените»: «Наконец-то россиян порадовал клуб в еврокубках»

29 сентября 2021, 23:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наконец-то россиян порадовал клуб в еврокубках. «Зенит» показал очень солидную игру, матч смотрелся по-настоящему еврокубковым. Увидел интересные задумки Семака на этот матч, это не может не радовать. Болельщикам, которые были на стадионе, повезло увидеть такой результативный футбол.

Напомним, что «Зенит» одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 05:57
Дожили до светлых дней.
ОПС
ОПС
30 сентября в 04:21
Это точно.
протон
протон
30 сентября в 00:08
Сëмин вообще самый уважаемый мною российский тренер,квалифицированный,, адекватно мыслящий,всем всë в России доказавший,очень рассудительный, титулованный и сильный духом,хороший человек и настоящий мужик! Уважение к нему безграничное,отец тоже всегда болел за Сëмина больше, чем за его команды! Крепкого здоровья Юрий Шпалыч!....
Евгений Сербин
Евгений Сербин
30 сентября в 00:07
и не говори, Палыч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 23:41
Молодцы,ещё раз и ЛЕ
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