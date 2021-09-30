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Б. Игнатьев: «„Зенит“ будет в тройке лучших команд своей группы в ЛЧ»

30 сентября 2021, 00:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа нашей команды очень впечатлила. «Зенит» выглядел довольно представительно и убедительно. Он имел игровое преимущество на протяжении практически всего матча. И это преимущество складывалось из нескольких факторов: во-первых, футболисты «Зенита» были быстрее, во-вторых, уровень физической готовности у них был значительно выше, третий момент — «Зенит» намного превосходил соперника в индивидуальном мастерстве. Отдавая должное петербургской команде и аплодируя ей за то, что она должным образом отнеслась к этой игре, надо сделать сноску на то, что соперник не составил конкуренцию ни по каким параметрам. Думаю, «Мальме» проиграет все оставшиеся матчи и уверенно займет последнее место в группе. Моё мнение, «Зенит» в любом случае будет в тройке лучших команд своей подгруппы. Я бы не сказал, что он затратил много усилий для победы в этом матче.

Другие футбольные эксперты считают, что «Зенит» сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
30 сентября в 13:34
Нельзя просто сказать, что Зенит будет на третьем месте.
Garrincha58
Garrincha58
30 сентября в 12:30
такое узкое мышление даже есть у детишек в детском саду
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 11:10
Гениальная логика мудрого мыслителя Игнатьева! "Мальмё проиграет всё и уверенно займёт 4-е место. А Зенит, по-любому должен быть в тройке в своей группе!" Вот уж воистину, ясновидящий!
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 11:03
Какое деликатное высказывание...Третье место и замена выбывшему из ЛЕ "Спартаку"-вот предел возможностей. ЕСли его восхитила игра "Зенита" во вчерашнем матче(где к 75-й минуте я уже дремал),то что бы он сказал о втором матче,матче прямых конкурентов???
112910415
112910415
30 сентября в 10:45
3 место очень реально
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 08:21
и скажут что в полуфинале будут три лучшие команды))
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 08:20
дайте воды человеку, это ведь он наяву говорит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 сентября в 08:09, ред.
Зенит проигрывает последовательно Юве дважды, потом Челси и влетает от Мальмё 0:5. Твёрдое 4е место. Но это страшный сон, который вдруг станет явью). Матч с невнятно иигравшими шведами, причём в меньшинстве, особой уверенности в выходе в плэйофф не добавил. Будем посмотреть.
Зениту не сплоховать и удачи!!!
Cat01
Cat01
30 сентября в 08:04
Этого результата мало
ДСА
ДСА
30 сентября в 07:53
Зенит будет в тройке - самое точное определение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 07:38
Нет такого определения "Лучшая тройка в группе"...
Есть пара прошедшая в плейофф ЛЧ...
А пара вылетевших из турнира делится на попавших в ЛЕ и просто попавших...))
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
30 сентября в 07:27
Игроки Шерифа играют чтобы уехать в европу. Этим же уезжать не надо. В этом и большая разница. Пропасть.
Удачи!
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
30 сентября в 07:22
В Швеции тяжело будет. А выше третьего вряд ли получится.
SHMEL
SHMEL
30 сентября в 07:16
Ну уж третье-то место упустить не должны.
88_DEIVID
88_DEIVID
30 сентября в 07:15, ред.
Нет такого понятия как тройка лучших в группе в ЛЧ. Я понимаю, что это звучит. Но есть только две команды, которые продолжат играть в лучшем клубном турнире, а третья команда вылетает во второсортный турнир ЛЕ. Для четвёртой же евросезон закончен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 07:11
С этим пожалуй соглашусь.
4RT
4RT
30 сентября в 06:40
Бронзовый призёр короче...😁
ЮЗИК
ЮЗИК
30 сентября в 06:11
Значить будут в лиге Европы играть
u4fvy4hdqemv
u4fvy4hdqemv
30 сентября в 05:19
Так и скажи, что в ЛЕ окажется
Gahi
Gahi
30 сентября в 04:40
Шериф старается и играет, чтобы дольше находиться в Лиги Чемпионов, а у Зенита много советников, которые внушают им чтобы дальше не думали пройти. Удачи
Аксинья
Аксинья
30 сентября в 03:21
Как я понял о выходе Зенита в весеннюю стадию Лиги Чемпионов не может быть и речи))
Futurista
Futurista
30 сентября в 02:40
Еще одна победа над Мальме и заговорят про полуфинал)...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 01:58
Рано хоронить Мальме , все может еще случиться. Делать выводы после двух туров преждевременно. Футбол часто бывает непредсказуем, так что торопиться не стоит.
Подождем.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 00:26, ред.
Спасибо Даше Д и Gor Ter-Aristacessian за борьбу! С 48 кило оказался третьим! Но славная была охота! Удачи!
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 00:23
Еще один (((
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 00:12
Игнатьев хотел сказать, - третьим !!!)
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