Б. Игнатьев: «„Зенит“ будет в тройке лучших команд своей группы в ЛЧ»

Бывший тренер сборной России прокомментировал победу «Зенита» над «Мальме» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Победа нашей команды очень впечатлила. «Зенит» выглядел довольно представительно и убедительно. Он имел игровое преимущество на протяжении практически всего матча. И это преимущество складывалось из нескольких факторов: во-первых, футболисты «Зенита» были быстрее, во-вторых, уровень физической готовности у них был значительно выше, третий момент — «Зенит» намного превосходил соперника в индивидуальном мастерстве. Отдавая должное петербургской команде и аплодируя ей за то, что она должным образом отнеслась к этой игре, надо сделать сноску на то, что соперник не составил конкуренцию ни по каким параметрам. Думаю, «Мальме» проиграет все оставшиеся матчи и уверенно займет последнее место в группе. Моё мнение, «Зенит» в любом случае будет в тройке лучших команд своей подгруппы. Я бы не сказал, что он затратил много усилий для победы в этом матче.