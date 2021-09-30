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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца

30 сентября 2021, 12:52

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в сентябре.

На награду претендуют: Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Ганчаренко («Краснодар») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

Любопытно, что Шварц уже получал подобную награду ранее.

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца

Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
30 сентября в 17:21
все куплено зенитом !
протон
протон
30 сентября в 15:47
Николич то каким боком?? Выиграл дома у Крыльев, и 2 нулевые ничейки с аутсайдерами Уралом и Химками. Герой!
Гончаренко - 2 победы над крепкими Ахматом и Сочи + ничья в южном дерби.
Так бы за Шарца, но ему существенно подпортил дело проигрыш дома Нижнему.
Ironigor
Ironigor ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 сентября в 15:10
Тут на счёт Семака намного всё проще, Газпром - мечты сбываются !!!)))
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 14:04
Наверняка, лучшим тренером объявят Семака из-за 100% результата. Но по мне вне конкуренции Сандро Шварц!
1bear
1bear
30 сентября в 13:59
за Шварца,однозначно !
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 сентября в 13:51
Совершенно согласен, но решать будем не мы, а сами знает кто.
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 13:41
А мне нас...на все эти фальшивые номинации.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
30 сентября в 13:37, ред.
Хочу скорректировать список претендентов. Поскольку в РПЛ на первом месте не уровень тренера, а уровень финансирования, поэтому список в моей редакции. Миллер, Костин, Белозеров, Галицкий, Шувалов. Так будет точнее.
VeniaminS
VeniaminS
30 сентября в 13:35
Я бы проголосовал за Шварца.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 сентября в 13:31
Так будет не справедливо, зенит побеждает не мастерством тренера а наличием неплохих футболистов(нисколько не хочу принизить роль Богданыча), а вот Николич и Шварц грамотно распоряжаются тем составом какой у них есть, не боятся выпускать молодёжь и ставят игру со смыслом, Березуцкий и Ганчаренко попали в список за счёт положительного сальдо по набранным очкам в этом месяце.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ironigor (раскрыть)
30 сентября в 13:26
А Семак как попал?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 сентября в 13:25
Я отдам голос за Николича, очень грамотно ставит игру.
berda2003
berda2003
30 сентября в 13:19
полный бред... а лучший тренер второй недели, девятого месяца, кто?
А лучший тренер ночью, кто?
цвпб23424
цвпб23424
30 сентября в 13:12
А что Семак с Березуцким тренера??? Если этих "тренеров" не брать в расчет то тройка вполне достойная.
shlomo
shlomo
30 сентября в 13:10
Я бы выбрал Шварца
Ironigor
Ironigor
30 сентября в 13:04
Удивительно как сюда попал Алёшка Березуцкий ?!
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 13:04
судья, который крылышек засудил где?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 сентября в 13:00
Семаку отдадут за стопроцентный результат, здесь к гадалке не ходить.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ ДАША Д (раскрыть)
30 сентября в 13:00
две ничьи против аутсайдеров. Вообще его не должно быть тут
alexgurzan
alexgurzan
30 сентября в 12:58
Уважаемые участники конкурса прогнозов.
Начиная с октября, стартовый капитал в конкурсе будет составлять - 1000 очков.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 12:53
Николича взяли чисто для массовки.
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