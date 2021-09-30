РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера месяца

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в сентябре.
На награду претендуют: Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Ганчаренко («Краснодар») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).
Любопытно, что Шварц уже получал подобную награду ранее.
Победитель будет выбран совместно болельщиками, экспертами РПЛ и канала «Матч Премьер».
Гончаренко - 2 победы над крепкими Ахматом и Сочи + ничья в южном дерби.
Так бы за Шарца, но ему существенно подпортил дело проигрыш дома Нижнему.
Гончаренко - 2 победы над крепкими Ахматом и Сочи + ничья в южном дерби.
Так бы за Шарца, но ему существенно подпортил дело проигрыш дома Нижнему.
А лучший тренер ночью, кто?
А лучший тренер ночью, кто?
Начиная с октября, стартовый капитал в конкурсе будет составлять - 1000 очков.
Начиная с октября, стартовый капитал в конкурсе будет составлять - 1000 очков.