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Малком — лучший игрок матча «Зенит» — «Мальме»

29 сентября 2021, 23:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Бразилец провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Малком заявил, что данную награду должен был выиграть Вильмар Барриос.

Если бы мне предложили подарить её кому-то из команды, передал бы её Барриосу. Он прекрасно выполняет свою роль на поле, играет на не самой привычной позиции [в центре защиты], но справляется с ней потрясающе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как Барриос реагирует на решение поставить его на позицию центрального защитника.

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Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 23:21
Хорошо , что после первого гола гости два раза простили Зенит , но пронесло. Ну а после удаления за результат можно было не волноваться. Теперь предстоят две тяжелейшие игры в которых надо бы зацепить очки, хотя сделать это будет архисложно. Но все возможно - это футбол. Ну а я бы отметил Кузяева.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 23:13
Ну Бариос действительно не хуже
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