Малком — лучший игрок матча «Зенит» — «Мальме»

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29 сентября 2021, 23:08

Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Бразилец провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Малком заявил, что данную награду должен был выиграть .

Если бы мне предложили подарить её кому-то из команды, передал бы её Барриосу. Он прекрасно выполняет свою роль на поле, играет на не самой привычной позиции [в центре защиты], но справляется с ней потрясающе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как Барриос реагирует на решение поставить его на позицию центрального защитника.