Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Крылья Советов» по версии болельщиков

Болельщики признали нападающего Артёма Дзюбу лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Форвард забил гол в этой встрече. Этот мяч стал для Дзюбы 140-м в чемпионате России. Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Выбор сделан! #GDriveЛучшийИгрок pic.twitter.com/81ojVowa1S— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 27, 2021
Дзюба - это воплощение троллинга над соперниками...
Это Зенит настолько правильно задуман что чемпионит с напом без удара,дриблинга и скорости...
Дзюба - это воплощение троллинга над соперниками...
Это Зенит настолько правильно задуман что чемпионит с напом без удара,дриблинга и скорости...