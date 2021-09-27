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Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Крылья Советов» по версии болельщиков

27 сентября 2021, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Болельщики признали нападающего Артёма Дзюбу лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Форвард забил гол в этой встрече. Этот мяч стал для Дзюбы 140-м в чемпионате России. Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
27 сентября в 18:16
Эти два понятия дзюба и честность несовместимы. О порядочности не вспоминаем
протон
протон
27 сентября в 17:50
ещё и лучшим игроком стал)
BDA8181
BDA8181 ответ ZIBO rock (раскрыть)
27 сентября в 16:46
Ну скажем так, что Спартак профукал тех с кем мог достичь других высот)))) Емери сколько кубков ?! Рохо и т.д. Ребят вы вените всех и всях. Но не понимаете одного что ваше руководство ваш клуб топит на дно!!
BDA8181
BDA8181 ответ nubom (раскрыть)
27 сентября в 16:39
Ну видимо да))))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ BDA8181 (раскрыть)
27 сентября в 15:32
Спартак всегда воспитывал хороших футболистов! Вот и ты это понял!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 15:29
Это у Зенита всё правильно задумано с админресурсом!
mat73
mat73
27 сентября в 14:10
Лучший дельфин однозначно
Аксинья
Аксинья
27 сентября в 14:07
Артем действительно в этой игре был лучшим...клоуном))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 13:59
По поводу лучшего без вопросов- по крайней мере оба гола с его непосредственным участием. Сказал бы честно, почему не пошел в сборную: "Не хочу играть под руководством Карпина", "Меня не позвали в первый раз - теперь сам не пойду" или "мы все равно не выйдем в финальную часть, а меня опять сделают крайним", теперь ежу понятно, что дело не в физической форме. А то сейчас все как обычно у Дзюбы - опять неумелая ложь и невнятные отмазки.
nubom
nubom ответ BDA8181 (раскрыть)
27 сентября в 13:36
...кто хочет чего-либо добиться, тот уходит из Спартака?!...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 сентября в 13:28
И это он ещё не в форме.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 13:16, ред.
Реакция Дзюбы на приглашающего его на тренировки сборной Карпина...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
27 сентября в 13:12
Не каждый приносящий пользу и признанный лучшим игроком отдельного матча - кумир....

Дзюба - это воплощение троллинга над соперниками...
Это Зенит настолько правильно задуман что чемпионит с напом без удара,дриблинга и скорости...
Cat01
Cat01
27 сентября в 13:12
Набирает форму для сборной
BDA8181
BDA8181 ответ ZIBO rock (раскрыть)
27 сентября в 13:11
Парадокс, кто уходит из Спартака что то добивается в футболе. И это уже не тенденция а правило!
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 13:04
    Ironigor
    Ironigor
    27 сентября в 12:59
    Вполне возможно, а шоо !??
    STVA 1
    STVA 1
    27 сентября в 12:58
    Артёмка "наше" втеё)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    27 сентября в 12:57
    Интересно чтобы сказала болельщики Зенита лет 5 назад если бы им сказали что Дзюба станет их кумиром?!)
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