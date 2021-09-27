Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Крылья Советов» по версии болельщиков

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27 сентября 2021, 12:55

Болельщики признали нападающего лучшим игроком матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Форвард забил гол в этой встрече. Этот мяч стал для Дзюбы 140-м в чемпионате России. Артём вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.